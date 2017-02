Los Angeles Football Club buscará niños talentosos en torneo de Bell Gardens

El nuevo equipo de futbol de esta ciudad, Los Angeles Football Club (LAFC), estará buscando a niños talentosos este próximo 18 y 19 de febrero en un torneo en Bell Gardens.

El torneo está destinado a niños que juegan en clubes que no están afiliadas a la federación de futbol en el Sur de California. Este pasado jueves, varios entrenadores de amplio recorrido en el futbol local se reunieron con los directivos de LAFC para expresar sus inquietudes.

El LAFC está aceptando a equipos por invitación solamente para este torneo y les pide $100 de depósito para asegurarse que los equipos se presentarán el día de la competencia. Los equipos tienen garantizado tres juegos como mínimo y cuatro partidos para los finalistas.

Las categorías que están buscando son de 2004-05 (12-13 años), 2006-07 (10-11) y 2008-09 (8-9). Los partidos se disputarán en el Bell Gardens Sports Center (8000 Park Lane, Bell Gardens, CA).

“Si nos gusta un jugador, nos iríamos al entrenador de ese club y le preguntaríamos si podemos invitar a un jugador a nuestros entrenamientos”, dijo Todd Saldaña, director de la academia de LAFC. “Ahí vamos a ver si están listos para nuestro nivel. Lo que queremos ver es a varios jugadores y ponerlos en nuestra lista de observación. Pero a lo mejor hay otros que están listos para jugar en la academia”.

La MLS ha presionado a los equipos a invertir en las academias de futbol para formar jugadores que puedan participar algún día en la liga y LAFC, que debutará en 2018, no es la excepción.

“Queremos proveer acceso al equipo. Queremos ver que hay ahí afuera”, dijo Nikki Mark, directora ejecutiva de la Academia de LAFC.

La Academia de LAFC tiene un equipo ahora, la Sub-12, y para el final de este año quieren tener tres. En 2018 buscan llegar a siete equipos.

“El primer objetivo es hacer algo con la comunidad. Sabemos que son muy apasionados, hay jugadores muy jóvenes. También nos permite ofrecerles nuestra academia. También queremos conectarnos con los entrenadores locales y que ellos nos conozcan a nosotros”, expresó Todd Saldaña, director de la academia de LAFC.

Durante la reunión, los directivos del equipo de la MLS enfatizaron que la academia será gratuita para los elementos que lleguen a ser parte de la academia, algo que tenía preocupados a varios entrenadores.

Otra de las preocupaciones era de que los niños que fuesen llamados a las academias recibieran la oportunidad de ir a un colegio si no llegan al profesionalismo.

“Es una vitrina más para poder continuar con el trabajo de los niños”, dijo Sergio Chaidez, del club Crescenta Valley. “Me parece excelente, lo único que hay que hacer hincapié es que la educación siempre va a ser primero”.

“Vamos a meter a tres de nuestros equipos al torneo porque va a ser una oportunidad muy interesante para que los vean jugar”, dijo Andrés Jaramillo, de EuroClub USA en el Valle de San Fernando.

Sin embargo, hay otros como Edwin Duarte, del equipo Southwest en el Sur Centro de Los Ángeles, que aún tienen sus dudas pues se ha llevado malas experiencias en el pasado.

“Hasta ver no creer. Yo soy de esa opinión, ya tengo varios años y he visto como equipos dicen que van a hacer algo y a la última hora, no hay nada”, expresó Duarte.

Sobre lo que estarán buscando en el torneo, Saldaña fue muy claro al declarar que quieren talento, pero sobre todo, potencial.

“Nos gustaría ver a un jugador con buena técnica pero también dinámico. Queremos ver a jugadores que quieran hacer que sucedan las cosas en un juego. Así que estamos buscando a ese tipo de jugadores, con esa personalidad, que puedan desarrollarse y convertirse en profesionales”, expresó Saldaña. “No vamos a tener a un jugador en el primer equipo por muchos años pero estamos desarrollando a los jugadores, estamos creando las bases para subir jugadores al primer equipo de una manera constante”.

Para inscribirse en el torneo, visite aquí