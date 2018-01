TOP 5: El lado oscuro de los Mundiales

La cantidad de momentos inolvidables en la historia de los Mundiales es innumerable. Pero, así como hay sucesos que resaltan la gloria deportiva y el espíritu competitivo, también hay otros que reflejan el lado oscuro y polémico de la máxima fiesta futbolística. Desde partidos violentos a acusaciones de amaños, todo lo feo se ha visto. Aquí están cinco de los instantes que dejan mucho espacio para la imaginación y las sospechas.

Argentina 1978: ¿Una copa corrupta?

La primera conquista mundialista de Argentina quizás es la que más se ha puesto en tela de juicio. Necesitada de una victoria de cuatro goles o más ante Perú para poder avanzar a la final, la albiceleste consiguió una improbable victoria de 6-0 pues los incas eran un formidable equipo. Primero se especuló que el arquero peruano, Ramón Quiroga, se había vendido debido a que nació en Argentina. Luego surgieron varias historias. Una dice que Perú había acordado el resultado a cambio de la liberación de prisioneros políticos. Otra dice que la Junta Militar de Argentina había mandado una inmensa cantidad de trigo a Perú y ofrecido 50 mil dólares en sobornos a algunos jugadores de la selección para que perdieran. Hasta ha surgido una foto del dictador argentino, el general Jorge Rafael Videla, en el vestidor peruano previo al cotejo. En 2012, la FIFA estudió la posibilidad de retirarle el título a Argentina ante tantas denuncias de corrupción, pero no pasó a mayores.

España 1982: Un príncipe anula un gol

En el partido entre Francia y Kuwait del Grupo 4 se produjo uno de los momentos más asombrosos y bochornosos. Alain Giresse había puesto a los galos arriba 4-1 con un gol suyo, sin embargo, antes de que se metiera el balón a la red, los jugadores de Kuwait se habían detenido pues según ellos escucharon el silbato del árbitro. El oficial ucraniano Miroslav Stupar daría por válida la anotación pese a las protestas. Esta decisión hizo que el presidente de la federación de Kuwait, el Príncipe Fahid, bajara al campo del estadio José Zorilla de Valladolid y sacara a sus jugadores del campo. Tras unas palabras de Fahid, Stupar finalmente anuló el gol. Igual, Francia terminó ganando 4-1, pero el silbante fue suspendido de por vida por la FIFA.

Estados Unidos 1994: Le “cortan las piernas” a Maradona

A sus 36 años, Diego Armando Maradona había brillado en el debut de Argentina ante Grecia con un golazo. Pero lo más memorable fue la celebración del “Pelusa”. Maradona fue corriendo al costado derrochando una euforia exagerada; sus ojos brotaban, parecía un demonio. Al final levantó muchas sospechas con sus acciones. En el siguiente juego contra Nigeria tuvo otro buen desempeño, sin embargo, al dejar la cancha del Foxboro Stadium, una enfermera lo encaminó hacia un control antidopaje. Horas antes del tercer partido de la albiceleste ante Bulgaria, la FIFA reveló que Diego había dado positivo al usó de cinco sustancias prohibidas, entre ellas la efedrina, y por ende quedaba fuera del torneo. “Me duele mucho porque me cortan las piernas, me dan por la cabeza”, fueron las famosas palabras de la leyenda al declarar entre lágrimas que no se había drogado. Y así, el “10” terminaría su legendaria carrera mundialista.

Corea y Japón 2002: Los árbitros y los alargues infinitos

Mientras que Japón se había despedido en octavos de final, el otro país sede de la primera justa con dos anfitriones, Corea del Sur, se vio beneficiado gracias a arbitrajes cuestionables que lo impulsaron hasta la fase de semifinales. En octavos de final ante Italia, además de permitirles varias jugadas agresivas a los coreanos, el árbitro ecuatoriano Byron Moreno fue rigorista al expulsar a Francesco Totti por un clavado en el área. Y en tiempos extras, anuló un tanto legítimo de Damiano Tomassi que le hubiera dado el triunfo a los “Azzurri’ debido a la entonces regla del “gol de oro”. Corea avanzó para enfrentar a España, que también fue perjudicada. El árbitro egipcio Gamal Ghandour inexplicablemente invalidó un autogol de Corea y un gol del Fernando Morientes, y sus abanderados constantemente se inventaban fuera de lugares en contra de la “Furia Roja”. Los locales ganarían en penales, pero contra Alemania por el pase a la final, ya no tendrían mucha ayuda.

Alemania 2006: La ‘Batalla de Núremberg’

El partido de la fase de octavos de final del Mundial alemán entre Portugal y Holanda pasó a la inmortalidad no por su buen futbol, sino por su inmensa violencia. Al minuto dos del choque que ganó Portugal por 1-0, el silbante ruso Valentin Ivanov sacó su primera tarjeta de amonestación, fue al holandés Mark van Bommel. Al 7’ Khalid Boulahrouz se llevó una por una entrada fuerte sobre Cristiano Ronaldo, quien a consecuencia tendría que abandonar el juego antes de medio tiempo. Ivanov dejaría que el partido se degenerada a lo más bajo al ser muy blando a la hora de sancionar jugadas fuertes. Al 50’, Luis Figo de Portugal solo se llevaría una a amarilla tras darle un cabezazo a Mark van Bommel. El oficial terminaría la noche otorgando cuatro rojas y 16 amarillas, un récord para un cotejo dentro de una competencia de la FIFA. Ivanov prácticamente sacó una tarjeta cada cuatro minutos y medio.