Rolando 'Veloz' González, la voz del Galaxy, recuerda su llegada como inmigrante a Los Ángeles

Contrario a la velocidad con la que narra sus partidos, Rolando González se toma su tiempo para saludar a los encargados de la seguridad del StubHub Center, tomarse una foto con algún aficionado o para prepararse un café dos horas antes de los partidos del Galaxy.

El ‘Veloz’ llega a su cabina de narración en el palco de prensa y como un dueño de negocio abre la cortina de metal que da al gramado en el que los galácticos enfrentan a su rival de turno. El guatemalteco hace una pausa, recorre con la vista el estadio aún vacío y se sienta a preparar sus apuntes.

La pasión por la narración le llegó por coincidencias de la vida, una desgracia a otra persona fue una bendición para su futuro.

“Un día 6 de marzo de 1962, jugaba futbol en la liga local y el narrador que estaba asignado ese partido de mi equipo Escuintla contra Universidad, el doctor Otorrino Ríos Paredes, tuvo un accidente automovilístico”, recordó el ‘Veloz’. “El dueño de la estación corrió a decirme ‘[vístete, vístete]’ y yo le respondí ‘¿quién sos vos para decirme que me vista? que me lo diga el entrenador’. Me dijo ‘es que te necesito porque me dijeron que narras futbol’, le respondí que eso lo hago ahí entre los muchachos”.

En ese encuentro, ante la ausencia de cabinas para narrar, González se sentó entre la gente y con el micrófono en mano poco a poco se dio a conocer de manera local, pronto su velocidad lo convirtió en un ídolo local.

Jad El Reda Jad El Reda

“Narré cuatro goles, quedaron 2-2, imagínese, en mi primer juego”, contó a HOY Deportes el narrador de 70 años. “Ese día, me temblaban las piernas, como a cualquiera, y aquí estoy con 53 años de profesión”.

Desde entonces su vida cambió y no lamenta haber decidido la carrera de narrador que la de futbolista.

Debido a su capacidad de contar casi instantáneamente lo que sucede en la cancha, González estuvo a punto de ser bautizado con otro apodo.

“En 1965, llego al radio Nuevo Mundo, en Guatemala, entonces el propietario de la estación me dice que narro muy rápido y quería ponerme ‘Rápido González’, pero en Costa Rica había un narrador que usaba ‘Rápido Ortiz’ y un empleado de ahí solo dijo ‘cámbienle a Veloz’ y de ahí quedó”.

Vuela a Los Ángeles

González llegó al Sur de California a sus 42 años y como todo inmigrante desempeño labores que no tenían que ver con la narración, pero el destino lo tenía marcado para seguir detrás de un micrófono.

Trabajó en un restaurante de un hotel, además de una fábrica de pintura.

“Llegué a Estados Unidos emigrado por mi mamá en 1982”, dijo. “Fue un viernes cuando llegué y estuve con unos amigos también el sábado, pero para el lunes a las 6 a.m., mi mamá me despierta y me dice ‘aquí no vino a conocer amigos, aquí vino a trabajar’”.

Dos años después tuvo su “big break” cuando una llamada de un legendario narrador de béisbol en Los Ángeles se contacta con él. Al contestar esa llamada en 1984, la voz le era familiar.

“Era Jaime Jarrín”, recordó. “Me preguntó si narraba futbol y que si tenía experiencia en programas. Me dijo que venía un narrador para los Juegos Olímpicos desde Ecuador y lo quería tener desde las 6 p.m. hasta las 12 a.m. en un programa, yo salía de la fábrica a las 4:30 p.m. todo sucio de pintura y no podía perder esa oportunidad”.

La narración lo ha llevado a muchas partes del mundo al vivir las Olimpiadas en México 1968, Montreal 1976 y Atlanta 1996, así como siete Mundiales: México 70 y 86, Argentina 78, España 82, Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98.

Recuerdos con el Galaxy

El oriundo de Escuintla ha sido la voz oficial del Galaxy en la radio desde que inició la MLS en 1996. Debido a varios cambios en programación y demás, el ‘Veloz’ estuvo ausente por un tiempo, pero ahora es sin duda la voz oficial del equipo en ESPN Deportes Radio en la sintonía 1330 AM.

Desde 2008, hace pareja de narración con Armando Aguayo, quien es también conocido como comentarista de los Clippers.

González ha vivido cuatro de los cinco títulos con Los Ángeles. Sin embargo, sus mejores momentos se resumen a dos vivencias: “Cuando me contrató el señor Danny Villanueva Jr., que en ese tiempo era parte de los dueños del Galaxy, y cuando me tocó cantar el gol de Carlos ‘Pescadito’ Ruiz, que en el 2002 le da el título al Galaxy”.

Otro momento importante que vivió el ‘Veloz’ fue cuando fue tal vez el primero en conocer de la llegada de David Beckham a L.A.

“Tengo un amigo en Londres que me llamó y me dijo ‘tengo una noticia que está circulando aquí que David Beckham va para Los Ángeles’”, contó González, quien eventualmente dio a conocer la noticia en primicia. “Me puse a indagar y resulta que él es amigo personal de Brad Pitt, de Angelina Jolie y dije que pues ese era el motivo, para disfrutar de unos días. Pero cuando le hablo a mi amigo me confirmó que él va contratado con el Galaxy”.