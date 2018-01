La presentadora Carmen Boquín habla de sus inicios y su deseo de apoyar el futbol de su país

A muy temprana edad aceptó que lo suyo no era ser la protagonista en un terreno de juego o cualquiera de otro lugar en el que se desarrollan algunos deportes, pero sí tuvo muy en claro en qué parte de la acción quería estar.

“Desde que estaba muy chica, desde que estaba en la escuela, siempre estuve expuesta a los deportes, me costaba un poco practicarlo porque soy un poco ciega (risas)”, confesó a HOY Deportes, Carmen Boquín la presentadora de The Xtra de beIN Sports en Español. “Mis lentes no son de glamour, ni de look, ni de mentiras… es que de verdad no veo”.

La hondureña incursionó en la televisión hace 18 años cuando grabó un comercial para un banco en Honduras. La sensación que le causó estar en frente de las cámaras provocó que la talentosa catracha se decidiera por seguir ese camino.

Su amor por el deporte provocó que se fuera involucrando en la Liga Nacional de su país y tiempo después empezó a trabajar para el canal Televicentro, un año antes del Mundial de Alemania 2006. El vivir más de cerca la fiesta del futbol le provocó mantenerse en el ámbito deportivo.

Boquín encontró muchos retos en su camino, especialmente por ser mujer en un ambiente que era plenamente dominado por los hombres.

“En ese tiempo el reto para la mujer en el deporte era más grande, ahora el campo está más abierto”, explicó. “Si es cierto que hubo algo de estereotipos para la mujer hasta hace algún tiempo”.

La presentadora de 31 años sugiere abandonar ese pensamiento y situación en el pasado, pues todo eso es parte de “la evolución de las cosas”.

“Lo que sea ya haya pasado, hay que dejarlo en el recuerdo, no necesariamente algo que haya sido bueno o malo”, señaló. “Para estar en la tele, yo humildemente creo que deberían haber caras agradables. Caras que uno quiera ver, pero no estoy diciendo una persona vacía, ni vanidosa, ni que todos los bonitos tienen que estar en cámaras, no. Es como cuando dicen que si tienes una voz bonita, vas para la radio, si sos bonita para la tele… son estereotipos que ahora ya están rotos. No importa como sea, viejo, bonito, lo que sea… lo que importa es lo que tengas en la cabeza”.

Siempre apoyando a la H

Para Boquín hablar de la selección hondureña por estos días, es un poco triste, pues el equipo que era dirigido por el colombiano Jorge Luis Pinto no clasificó al Mundial de Rusia 2018. Es de las que no culpan completamente al entrenador por el fallido intento de ir a una Copa del Mundo por cuarta vez en la historia de la selección, tercera seguida.

“Su único fin era el objetivo, que era llegar al Mundial”, aclaró. “Es un proceso y como tal representa muchísimos jugadores que pasaron a lo largo de la eliminatoria con situaciones físicas, viajes, rivales. Creo que Pinto hizo lo que pudo con lo que tuvo y no le ajustó. Por otro lado, cuando tienes una Liga Nacional que todavía está en crecimiento, que le falta mucho trabajo, no quiere decir que no le está poniendo atención la gente involucrada, pero es algo que hay que abrir los ojos”.

Boquín aceptó tener el deseo de algún día convertirse en una federativa de la liga de futbol en Honduras para colaborar en el crecimiento del deporte y asegurar un mejor “pool” de jugadores disponibles para la selección mayor.

Entre las sugerencias de una posible campaña para corregir el camino está el de mejorar la infraestructura para proveer “más seguridad al aficionado”, además de que los equipos cuenten con “suficiente patrocinio para que los equipos puedan tener más disponible y contratar buenos jugadores”. Incluso entre sus ideas estaría el “organizar un torneo aparte de la primera y segunda división en el país para buscar talento local”.

“Hay mucho trabajo que hacer en la liga interna, para que volvamos a tener aquellos jugadores que categorizábamos como la ‘Garra Catracha’”, detalló. “Nos faltó creernos que podíamos ir nuevamente a un Mundial”.

En contacto con la gente

La oriunda de Tegucilgalpa es muy activa en las redes sociales y aunque no se denomina como una “millenial” completamente, sugirió que debe existir un término para los que están en “el medio de los que somos de la ‘Generation X’, que aprendió y creció del internet”.

De todas formas espera interactuar de manera más directa con los televidentes que la ven como parte del nuevo programa.

“The Xtra Social es una interacción con la gente a través de las redes sociales en las que tocamos por encima algunos de los temas con un enfoque, tipo debate, que vamos a tener en el Xtra en la noche. Básicamente van durando de 12 a 15, 20 minutos si se extiende mucho la conversación y tratamos tocar los temas que tenemos en el programa en la noche y de repente tocar esos temas que necesitan tener un espacio”.

