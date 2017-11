La falta de gol del América YA preocupa al ‘Piojo’ Herrera

Que América tenga la pólvora mojada ya comienza a quitarle el sueño a Miguel Herrera.

Tras igualar 0-0 ante Cruz Azul y librar la serie por mejor lugar en la clasificación, el 'Piojo' sabe que su equipo debe mejorar este aspecto porque Tigres no les ofrecerá facilidades.

"De repente cuando tienes opciones tan claras en la serie, llegadas y hasta un penal, pues tienes que ser sólido. Estamos conscientes de que la siguiente serie no nos ayuda, pero ya trabajaremos para lo siguiente, había que pasar esta y ya lo logramos.

"No la metemos, la verdad es que atravesamos por una sequía goleadora, jugadas muy muy claras. Las jugadas más claras del partido las tuvimos nosotros y desafortunadamente no la metemos. Pero el equipo atrás se ha mostrado sólido, ha hecho cosas interesantes, con muchos jóvenes. Por ahí hay quien dice que no jugamos con jóvenes, pues ahí están los jóvenes respondiendo", explicó Herrera en conferencia.

Pese a los baches, el DT de las Águilas confía en que su equipo pueda librar de buena forma el próximo par de duelos que le llegarán ante el conjunto regio.

"Tengo un equipo buen concentrado, un equipo buen metido, no digo que el equipo que tenía antes (Xolos) no lo estuviera, fue el Superlíder, pero Tigres nos ganó. Con esas bases y esa solidez intentaremos ser más contundentes", sentenció.