El ‘Piojo’ Herrera descarta que el América este a la baja, solo les falta el gol

Para Miguel Herrera, las Águilas no están volando bajo.

Tras el empate ante Monterrey, el 'Piojo' descartó que América esté pasando por un bajón en lo futbolístico y que esto a su vez afecte en su clasificación a la liguilla.

"¿Cuál a la baja? Pues si no la metemos. Fuimos superiores a Monterrey en todos los aspectos, si ellos se quedan con 10 hombres es porque le meten una patada al niño (Diego Lainez), esas son circunstancias, pero el equipo hizo un gran partido. Si no metes los goles son circunstancias, pero a la baja no estamos, este es el Monterrey, la temporada pasada decían que Monterrey y Tigres eran Dios", comentó el DT del conjunto azulcrema.

Por otro lado, Herrera descartó que su equipo sufra de los mismos males del semestre anterior.

"El torneo pasado no tuvimos llegada, el torneo pasado, en la Liguilla, fuimos un equipo muy parco. Hoy el equipo está llegando, no es que el equipo esté chato o no tenga llegada, llegamos por todos lados, pero desafortunadamente nos está faltando el gol. Pero sí ya tenemos que ponernos las pilas de ya ser más contundentes porque obvio los partidos se ganan con goles", puntualizó.

Sobre la actuación de Lainez, el 'Piojo' afirmó que el canterano le dejó buenas sensaciones sobre todo por la personalidad que mostró ante los zagueros de Monterrey.

"Lainez me gustó, hizo un gran partido, esperemos que siga repitiendo, vamos a ver. La verdad es que está respondiendo bien a la lesión de Cecilio (Domínguez) en el equipo que todos están peleando un puesto".

Finalmente, el entrenador de América no apunta al calendario como el principal responsable de que las Águilas tengan un presente con jugadores lesionados y falta de resultados positivos.

"No es que sea la Liga, así están acomodados los torneos y los calendarios, tenemos que adecuarnos a ellos. Desafortunadamente si no armas un equipo vasto, no alcanza. Yo creo que la Liga está haciendo bien su papel. En Europa se juega así, tampoco podemos quejarnos de eso", sentenció.