Kobe Bryant quiere que más niños de EEUU se den cuenta de la belleza del futbol

El exastro de los Lakers se retiró en 2016 y desde ese entonces ha estado involucrado en muchas actividades, viajando, pero especialmente, promoviendo una marca de bebida, en la cual ha invertido por lo menos cuatro millones de dólares y posee 10% de la mesa directiva, según Forbes.

El viernes, Bryant se presentó junto a su compañía de bebida hidratante BodyArmor, la cual será la patrocinadora de la Copa Oro 2017 que inicia la próxima semana.

Bryant, quien creció en Italia como hincha del Milán y de Marco Van Basten, ha dicho en el pasado que su deporte favorito es el futbol. El legendario jugador de los Oro-Púrpura viajó en el Mundial pasado a Brasil para ver partidos y ha jugado en varios partidos de futbol de exhibición.

Para Bryant, es cuestión de tiempo para que los niños en Estados Unidos se den cuenta de la belleza del deporte y que alcance los niveles de otros deportes en este país.

“Los niños tienen que entender la belleza del deporte, tienen que darse cuenta que hay otros deportes además del básquetbol, futbol americano y béisbol. El futbol es un deporte muy bello, mientras más dejemos saber a la gente de lo bello que es el futbol, más niños van a jugar”, indicó Bryant, de 38 años de edad. “Así que imagínate a los Estados Unidos con un equipo de atletas, que midan, 6’8’’, 6’9’’, 7 pies aquí afuera jugando, será devastador”.

Luego, Bryant habló de cómo el futbol le ayudó a ser una estrella del básquetbol.

“A mí me ayudó mucho, no solamente en el trabajo de los pies, sino también al ver el juego en combinaciones de tres. En el futbol, si te das cuenta, trabajan en triángulos de tres. Si juegas toda la vida básquetbol, ves el juego de dos. Hacen el 'pick and roll' y es un juego de dos. Pero si juegas futbol cuando eres niño, comienzas a ver el juego como 1-2-3, como Steve Nash”, indicó.

Bryant dijo que aún no se interesaba en ser parte dueño de algún equipo de la MLS, debido a cuestión de tiempo. Magic Johnson, otra exestrella de los Lakers, es parte dueño de Los Angeles Football Club, que debutará el próximo año en esta ciudad.

“Es un compromiso que toma el tiempo completo. El día que yo quiera hacer ese compromiso, me voy a enfocar en ello al cien por ciento. Ahora, estoy dando mucho de mi tiempo tratando de promover BodyArmor y hay mucho trabajo por hacer”, señaló.

Sobre la Copa Oro, que inicia el próximo viernes, Bryant dijo que México y Estados Unidos son los favoritos y que le gustaría verlos en la final.

“Ayer, México tuvo un juego muy difícil contra Alemania, pero para esta Copa Oro tienen una buena oportunidad. Imagínate una final contra Estados Unidos”, expresó.

Bryant dijo que su hija Gianna juega futbol, mientras que Natalia juega voleibol.