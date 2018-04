Jugadores de Chivas entrenan con sus playeras al revés y camisetas de protesta ante adeudos

A 24 horas de disputar el partido de ida de la final de la Liga de Campeones de la Concacaf, en Chivas aún se vive un ambiente tenso por un asunto que no tiene nada que ver con el futbol.

Los jugadores del rebaño salieron a entrenar a la cancha del Estadio Akron en Guadalajara con la playera al revés o luciendo una camiseta de protesta.

A 24 horas de la final, chivas sale a la cancha del Estadio Akron con camiseta volteada y algunas más con un mensaje en forma de protesta ante los adeudos de la directiva con los jugadores. Pizarro, uno de los rojiblancos que la utiliza. #DirectivaCumplanSuParte pic.twitter.com/UoiiiY3D7X — Gerardo Alexis (@gerardoamorelos) 25 de abril de 2018

Llevan varias semanas manifestándose en contra de la directiva debido a que no les ha pagado los premios correspondientes por haber logrado el título de liga el año pasado.

La protesta de Chivas continúa por lo que los jugadores salieron a entrenar con las camisetas volteadas y con una leyenda al frente pic.twitter.com/QKVdgxOJWq — León Iturbide (@Leon_Iturbide) 25 de abril de 2018

Chivas entra a la vuelta de la final de la Concachampions ante el Toronto FC de la MLS, con una ventaja de 2-1. De ganar la serie, el Guadalajara conseguiría su primer boleto a un Mundial de Clubes.

Horas antes Francisco Gabriel de Anda, el director deportivo del equipo, le había contado a ESPN que se reunió con el plantel para frenar las manifestaciones pues no le gustan especialmente en este momento.

"Yo no tenía idea del tema, y bueno, ahora tengo que enfrentarlo y resolverlo de la mejor manera, entendiendo que el jugador también busca una manera de manifestarse, no siempre la más adecuada y, sobre todo, a un día de una final. En mi caso, sí me incomoda mucho, y bueno, hay una responsabilidad mía por resolverlo" indicó.