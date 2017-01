Jorge Villafaña cumple su sueño al debutar con EEUU pero no todo fue felicidad

Desde el momento que escuchó su nombre como ganador de Sueño MLS en 2007, Jorge Villafaña, no ha dejado de soñar. El actual jugador del Santos Laguna de la Liga MX debutó con la selección de Estados Unidos casi 10 años después de vestir la camiseta con las ahora desaparecidas Chivas USA.

“Otro sueño más, otra ‘palomita’ más en la lista de cualquier jugador profesional. No hay palabras para describir este momento”, dijo un emocionado Villafaña. “Se me vienen memorias a la mente y la verdad es que a los 17 años, casi 18 años, cuando debuto con Chivas USA y ahora nueve después con la selección. Se me hace un nudo en la garganta, por todo el esfuerzo que hace uno y ahora se ven los frutos”.

El técnico Bruce Arena le hizo el llamado, el que recibió como uno de los últimos al campamento de la selección que por lo regular se lleva a cabo en enero en Carson. Según el defensa, Arena le había advertido que no jugaría ante Serbia el domingo ya que esperaba que se acoplara con sus nuevos compañeros.

“Estuve un poco sorprendido porque yo había hablado con él y me dijo ‘sabes qué Jorge, acabas de llegar y no verás acción, la verdad quiero que te adaptes más al grupo y será en el próximo partido’”, dijo a HOY Deportes tras el final del encuentro amistoso que terminó sin goles en el Qualcomm Stadium de San Diego. “De pronto vino a la banca y me dijo ‘calienta y cuando estés listo entrarás’. Creo que fue el calentamiento más rápido que me ha tocado, pero siempre hay que estar preparado para lo que te toque (risas)”.

No todo fue felicidad

La emoción de Villafaña era obvia, sin embargo, cuando se le abrió el tema de Donald Trump, una temática que ha rondado por las noticias y también en su mente, el semblante del jugador cambió.

El presidente de Estados Unidos inició un documento en el que solicita el proceso para levantar un muro en la frontera con México.

“Esta es la gente que determina el camino del país y a la final tienes que dejarlo entre las manos de Dios y esperar que sea para bien”, dijo el jugador.

Con respecto al decreto que firmó Trump, en el que prohíbe la entrada a personas de siete países musulmanes, el capitán de la selección Michael Bradley, se desató en su cuenta de Instagram y según Villafaña, no estuvo muy al tanto del mensaje de Bradley, pero entiende que “hay gente que no está feliz con lo que sucede y otra que sí”.

‘Sueño’ confesó que le fue algo difícil ignorarlo, siendo que trató de mantener su mente exclusivamente en su debut con la selección.

“Me molesta un poco”, dijo el defensa. “Como saben, mi familia es de México. Mi madre emigró a los Estados Unidos y siempre aprecias el trabajo duro que ellos hicieron. Mi madre aún trabaja, siempre cuidó de mí y apoyó a mi familia. Al final del día, ella crió a un buen hijo, que aprecia sus raíces y que realmente ama a su país. ¿Qué más puedo decir?”.

Como hijo de inmigrantes, Villafaña, quien nació en Anaheim, California, recordó la ardua labor de su madre mientras él crecía.

“Ella era joven, creo que tenía 22 años cuando ella y mi papá llegaron al país. Ella trabaja en una compañía costurera de ropa y por eso no es fácil cuando llegas como inmigrante y tratas de cuidar de una familia”, explicó.