Jorge Ramos de ESPN Deportes habla sobre lo que llevó a EEUU a quedarse sin su boleto a Rusia 2018

A tres semanas tras la eliminación de Estados Unidos rumbo al Mundial de Rusia 2018, las cenizas aún emiten humo.

Para el comentarista de ESPN Deportes, Jorge Ramos, que ha visto de primera mano el desarrollo del futbol en este país en sus más de 30 años trabajando en los medios deportivos en español, el porqué del fracaso dentro del Hexagonal de la Concacaf, donde el equipo de las Barras y las Estrella terminó detrás de Panamá y Honduras, recae en un sinnúmero de cosas.

“No se gana porque de repente no se tuvo la concentración y el deseo necesario para poder imponerse a rivales que en el papel son menor,por ejemplo el caso de Trinidad y Tobago. Definitivamente hay que hacerle un recambio a esta selección, hay jugadores que ya no están para 90 minutos como Clint Dempsey. Hay jugadores que perdieron el nivel que supieron tener como Michael Bradley, aunque sigue siendo un gran jugador”, dijo Ramos a HOY Deportes promocionando el nuevo formato multideportivo de su programa vespertino Jorge Ramos y Su Banda.

“Y también hay que entender que en la generación entre el 93 y 98 no nacieron niños [talentosos], o si nacieron no los descubrieron o los desarrollaron, y hoy quien sea el técnico en turno de la selección mayor, no encuentra jugadores de una primera línea. Son [de un nivel promedio]. En una escala del uno al 10, muy pocos pasan de seis”, añadió.

“Entonces se conjuga todo, la superioridad consabida que los lleva a distraerse…y además el hecho que no hay una [camada] de futbolistas de primera línea para armar una gran selección. Todo esto tendrá que servir de aprendizaje”, manifestó el comentarista.

Él cree que la ausencia de EE.UU. en la justa rusa tiene un gran impacto en lo económico pues desde Francia 1998, los estadounidenses han viajado a los mundiales en una “buena cantidad” para apoyar a su selección. Y en el aspecto deportivo, viendo las cosas de una manera positiva, el impacto de eliminación puede ser beneficioso a la larga.

“A lo mejor era necesario que pasara esto para cambiar el rumbo, para poder entender que lo que se estaba haciendo no era lo correcto. Siempre pongo como ejemplo lo que le pasó a Brasil en 1950 con el ‘Maracanazo’”, explicó.

“Eso fue un golpe tan grande que llevó a Brasil a comprometerse con sí mismo y con el pueblo brasileño que nunca más ocurriría algo parecido. Después ganaron absolutamente todo. Bajaron un poco los brazos y Alemania les ganó 7-1 en el pasado Mundial”, analizó Ramos.

“Y resulta que Brasil nuevamente se está levantando de sus propias cenizas. Estado Unidos no es Brasil, seguramente nunca lo veremos al nivel de los sudamericanos, pero si es cierto que hará su ‘mea culpa’ y desde ahí podrá mejorar lo que ha venido haciendo hasta ahora”,prosiguió.

Ramos siente que no solo con “corriendo gente” se arreglan las cosas, sin embargo, piensa que el presidente de US Soccer, Sunil Gulati, quien ha sido señalado por la afición como uno de los principales artífices del mal momento que está viviendo su selección, ya cumplió con su etapa tras casi 12 años a cargo y que un cambio en este aspecto vendría bien.

“Es cierto que durante su gestión se fueron a mundiales como el Sudáfrica y el de Brasil, pero también es cierto que en la última época no se ha podido concurrir a mundiales Sub-20 y a [Juegos Olímpicos] que son la previa a lo que es la selección mayor. Esto es gravísimo porque se está perdiendo una buena parte de una generación”, comentó.

“Desde ahí está claro que las decisiones deportivas de Gulati no fueron las más acertadas. De repente en el plano económico si lo fueron. Yo era un defensor de Jürgen Klinsmann, pero quedo claro que también estaba equivocado. Nunca entendió lo que se necesitaba”, concluyó.