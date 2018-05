Jonathan Dos Santos: Si no fuera por mi mamá, hubiéramos sido un desastre total

En EE. UU. y Canadá, el Día de las Madres se celebrará este domingo 13 de mayo con la mejor acción de la MLS. La jornada arrancará por ESPN Deportes con una de las rivalidades más apasionados de la liga norteamericana, el Clásico de Cascadia, cuando Portland Timbers reciba a su acérrimo rival Seattle Sounders FC (4:00 p.m. ET). Posteriormente, FOX Deportes presentará una doble cartelera estelar con el choque entre los vecinos de la región sureste del país Orlando City SC y Atlanta United (6 p.m. ET), y cerrará con broche de oro cuando NYCFC visite por primera vez el flamante Banc of California Stadium para un partido de lujo ante LAFC (8:30 p.m. ET). Mientras que el sábado, Univision y Twitter transmitirán el duelo entre FC Dallas y LA Galaxy a las 3:30 p.m. ET.

FutbolMLS.com habló con Giovani Dos Santos y su hermano Jonathan, quienes visitarán al FC Dallas. Los dos futbolistas mexicanos hablaron de esa persona tan especial: su mamá, y lo importante que ha sido para ellos.

GIOVANI DOS SANTOS

¿Qué ha sido lo más grande que ha hecho tu mamá en ayudarte a cumplir tus sueños?

Ha sido sacrificar prácticamente su vida, círculo social y familia cuando tomamos la decisión de ir a Barcelona. Yo tenía 11 y Jonathan 10, y mi mamá, junto con mi papá, decidieron dejar todo en México y ayudarnos a cumplir nuestros sueños.

¿Qué es lo que más admiras de tu madre?

Su fe, energía positiva y amor. Es una persona que, tanto en las buenas como en las malas, ha estado ahí con su sonrisa, consejos y apoyo.

¿En qué te pareces a tu mamá?

Tengo bastante en común con mi madre. Somos tranquilos y pacientes. Mi mamá tiene un carácter fuerte, yo no tanto (risas), eso es verdad. Ella es la cabeza de la casa. A los dos nos gusta dar lo mejor de nosotros en lo que sea.

Nos sentimos bendecidos y agradecidos con Dios por la carrera que hemos hecho, por las vidas que tenemos, porque estamos sanos, porque tenemos alegría, paz y unidad en la casa. Es un sueño muy bonito.

JONATHAN DOS SANTOS (LA GALAXY)

¿Qué ha sido lo más grande que ha hecho tu mamá en ayudarte a cumplir tus sueños?

Dejar su familia y país. El hecho que ella estuviera a nuestro lado, en las buenas y en las malas, se agradece mucho. La figura de la madre es muy importante en todos los aspectos de la vida, no solo en lo profesional. Sin mi mamá no hubiéramos podido llegar a donde hemos llegado en el fútbol.

¿Qué es lo que más admiras de tu madre?

Lo que más admiro de ella es la paciencia que tiene con nosotros (risas). Yo creo que su coraje también. Es que no es fácil ser la única mujer en la casa y aguantar a cuatro hombres. Siempre ha sido la cabeza y el cerebro del hogar. Si no fuera por mi mamá, hubiéramos sido un desastre total en la vida.

¿En qué te pareces a tu mamá?

¡En la belleza! (risas).