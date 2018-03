Jonathan Dos Santos: pensé que ni se iba a acordar Ibrahimovic de mí

Mientras Jonathan Dos Santos pasaba sus primeros años como profesional en el Barcelona, el mediocampista mexicano compartió vestidor con Zlatan Ibrahimovic durante las temporadas 2009 a 2011, tiempo en el que el sueco estuvo en el Barcelona con más pena que gloria.

Pero el destino los volvió a colocar en el mismo equipo cuando este viernes Ibrahimovic fue presentado de forma oficial con el equipo angelino, donde no solamente se reunirá con Jonathan sino que también con otro exbarcelonista, Giovani Dos Santos.

“Me dijo: ¿cuántos años han pasado? Creo que han pasado ocho años o siete años. Yo pensé que ni se iba acordar de mí. Como siempre, muy humilde, saludó a todos muy bien. Estamos muy felices que llegue un jugador de la talla de él”.

“Es una estrella mundial, es Dios, como dice. Nos va aportar mucha experiencia, calidad, goles, te puede solucionar un partido en cualquier momento”, indicó. “Me gusta su humildad, ante las cámaras parece prepotente pero nada que ver. Es muy humilde y lo que más me gusta que es muy bromista como yo”.

Jonathan platicó que Ibrahimovic le comentó en toma de broma que pensaba que estaba en México por la cantidad de mexicanos que lo fueron a recibir el jueves en el aeropuerto.

De acuerdo al mexicano, el jugador sueco también le comentó que venía a una liga que no conocía mucho pero el seleccionado mexicano le dijo que estaría muy bien.

“Le dije que al final Los Ángeles va a ser tuyo”, expresó Dos Santos. “Nos dijo que quiere ganar y eso es lo que promete”.

Dos Santos se recupera de una lesión de músculo pero hoy entrenó por segundo día seguido y aún está por confirmarse “de último minuto” su participación en el partido de este sábado ante el LAFC en la edición uno del derbi angelino.

“No quiero forzarme, hay que ser inteligente y pensar en el futuro. Las lesiones son lo peor que le puedo pasar a un jugador y más cuando está cerca de un Mundial”, indicó Jonathan.

De jugar, Jonathan estaría disputando su primer duelo en la MLS ante su amigo Carlos Vela, quien estará defendiendo los colores del LAFC.

“Es como nuestro hermano, es muy bonito no solamente para nosotros sino para la gente en general”, expresó Jonathan.

Jona Dos Santos dice que sí iría con #Mexico al #Rusia2018 incluso si dejan fuera a Gio y que los rumores fueron solo chismes de la prensa #lagalaxy #losangeles pic.twitter.com/cBSkjzAqkD — Eduard Cauich (@ecauich) March 30, 2018

Sobre los rumores de que Jonathan no iría al Mundial en caso de que no convocaran a su hermano o viceversa, el menor de los hermanos que juegan en el Galaxy dijo que era mentira, que los dos estarían dispuestos a defender los colores de México en Rusia 2018.

“Obviamente que iría, la verdad que no me he fijado ni nada, porque todo es mentira, solo quieren meter mierda en el tema y la verdad no estoy para eso. Ojalá que vayamos los dos. Si yo no voy, él claro que iría”, indicó Jonathan.

Los dos hermanos Dos Santos se perdieron los últimos dos partidos del Tricolor debido a sus respectivas lesiones, algo que tiene preocupado a Jonathan.

“Estamos a muy pocos días del Mundial, cualquier jugador que se lesione va a tener muy poco tiempo para recuperarse”, señaló el exjugador del Barcelona y Villarreal de España.