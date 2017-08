Jonathan y Giovani, asunto de hermanos en el Tri

CAPTION

Loa eclipses puede ser hermosos, pero seguro que no son fáciles para los ojos. Mirar fijamente el sol es peligroso en cualquier momento, a menos que esté en el lugar adecuado para presenciar los breves momentos de totalidad, cuando la luna cubre perfectamente la mayor parte del sol y se puede ver la corona fantasmal. (August 23, 2017)