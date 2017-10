Se conforma tetracampeona con repechaje

En la penúltima fecha de la Eliminatoria Mundialista, la tetracampeona del Mundo no pasó del empate a un gol ante una débil Macedonia, que no dio el juego por perdido pese a no tener opciones de llegar al Mundial.

La Azzurra llegaba al Olímpico de Turín con la obligación de ganar, golear y esperar un improbable descalabro de España para acceder a la Copa del Mundo de manera directa, aunque por lo visto en la cancha, ya tenían el repechaje en mente.

Los locales abrieron el marcador a los 40 minutos, cuando aprovecharon las dificultades que la defensa tuvo para rechazar un servicio y Ciro Immobile sirvió un balón al defensor Giorgio Chiellini, quien apareció frente al arco y empujó el balón sin problemas para poner el 1-0.

Macedonia estuvo en desventaja hasta el 77', cuando el delantero del Génova, Goran Pandev, filtró un balón hacia su compañero Aleksandar Trajkovski, quien entró por la banda derecha hasta el área y remató con fuerza frente a Gianluigi Buffon para igualar el marcador.

Con el empate y la victoria de España sobre Albania, Italia quedó con 20 puntos y sin posibilidades matemáticas de alcanzar el primer puesto, por lo que tras visitar a Albania en la última fecha, se jugará su boleto al Mundial ante un rival aún por definir.