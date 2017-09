No hacen dramas los italianos tras derrota

Italia debe sobreponerse a la caída 3-0 ante España, pues lograr el boleto a Rusia 2018 sigue al alcance, dijo el técnico Giampiero Ventura.

"Nuestro objetivo es clasificarnos al Mundial, pero también me interesa mejorar a través de una derrota como la de esta noche. El objetivo es llegar a la cita con un crecimiento constante, con trabajo, no nos conformamos con ir allí para luego volvernos a casa enseguida.

"Pasó lo mismo con la Nazionale de la última Eurocopa: se empezó mal, pero a través del trabajo táctico ha crecido muchísimo", relató el timonel tras la conferencia.

A su vez, la plantilla no puede darse el lujo de bajar el ánimo, pues esa situación sí afectaría a la larga.

"Si una derrota con España le quita el autoestima a mis jugadores significa que no somos un equipo, no quiero ni pensarlo. Como dije antes del partido, este duelo era una etapa importante, pero sólo una etapa, no el final de la carrera", dijo.

Ventura reconoció la labor de Isco, autor de dos goles, a quien incluso aplaudió durante el juego.