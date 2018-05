La clave del Tri está en su ataque

México puede inspirarse en su delantera para sacar a flote el Mundial en Rusia al ser la mejor línea del equipo.

Ricardo Peláez, seleccionado nacional en el Mundial Francia 98, aseveró que la mezcla de elementos habilidosos por los extremos y los hombres en punta pueden ser la llave para acabar con un rival en la competencia.

"El ataque es la mejor línea, si hubiera que dividir al equipo en líneas, tomando en cuenta los extremos, porque serían volantes-extremos", detalló Peláez, quien perteneció a uno de los equipos mexicanos mejor recordados por su estilo combativo.

"Tenemos cuatro jugadores desequilibrantes, encaradores, profundos, veloces, muy hábiles, que son 'Tecatito (Jesús Corona), el 'Chucky' (Hirving Lozano), Jürgen Damm, que tengo dudad de que fuera, y por supuesto Javier Aquino, por fuera, que me parece es lo mejor que tiene México", expresó Peláez.

"Y tenemos tres centros delanteros, quizá Oribe Peralta media punta, 'Chicharito' Hernández y Raúl Jiménez. Dos con experiencia europea y Oribe con un crecimiento enorme. Es la línea con mejor material", dijo.

Rusia 2018 será la edición XXI de la Copa del Mundo de futbol y se realizará del 14 de junio al 15 de julio, con 32 selecciones participantes -los rusos clasificaron automáticamente por ser anfitriones-.

Autor de dos goles en Copa del Mundo, Peláez señaló que 'Chicharito' tiene cabida en el 11 inicial del Tri, pero depender· de los esquemas de Osorio, y su costumbre de rotación.

Recalcó que no dudaría en llevar en el grupo de 23 convocados a Peralta y a Rafael Márquez.

"¿Cuántos futbolistas juegan en un Mundial? Juegan 17, exagerando, y perfectamente cabe Márquez en los que no lo harían... Rafa puede jugar o no puede jugar, pero siempre el consejo, la asesoría, la experiencia, el nervio de los más jóvenes para un consejo de Rafa me parece fundamental, tiene cuatro Mundiales encima".

Mientras muchos futbolistas de su generación ya están en el retiro o en el tiempo extra de su carrera, ellos llegaron a una Copa del Mundo...

Y lamentó que futbolistas como Giovani dos Santos y Carlos Vela no alcancen todavía un alto grado de compromiso.

"Ellos tienen experiencia, son muy buenos jugadores técnicamente los dos. A veces un jugador destaca por su calidad y otro por su mentalidad. Lo ideal es tener las dos cosas, y creo que a Vela y a Giovani les ha faltado ese compromiso, ese querer ser, porque tienen capacidad de sobra".

"Ojalá se comprometan y puedan ser opciones porque son muy buenos jugadores los dos", sentenció Peláez.