Mr. Ibrahimovic demuestra ser de otra galaxia y pone en su lugar al LAFC de Vela

El mexicano Carlos Vela parecía que se llevaba el show en su primer partido en Los Ángeles con dos golazos pero llegó un señor llamado Zlatan Ibrahimovic, quien en menos de 20 minutos en la cancha, ingresó con el marcador adverso de 3-1, anotó un golazo de tres cuartos de cancha, y otro a segundos de final para darle el triunfo al Galaxy por 4-3 en el StubHub Center de Carson.

Fue una dura lección para el LAFC en su primer derbi angelino y para Bob Bradley tras estar 3-0 arriba y desintegrarse en los segundos 45 minutos.

El LAFC, que buscaba su tercera victoria en sus primeros tres encuentros de su historia, maltrató en los primeros 45 minutos al Galaxy, que no contó con los mexicanos Giovani y Jonathan Dos Santos, quienes se recuperan ambos de sus respectivas lesiones.

Si algo tuvo el equipo de Bradley fue agresividad desde el primer tiempo y encontró su premio muy pronto en el encuentro. Vela abrió el marcador con un tremendo golazo al minuto cuatro. Recibió el esférico en los linderos del área y encontró el ángulo para un disparo de primer nivel que venció a David Bingham. Fue el primer tanto en la historia del derbi angelino.

Veinte minutos después, Vela volvió a recibir dentro del área, caracoleó dentro del área, dejando a Bingham viendo visiones y ante el acoso de dos defensas, elevó el disparo para meter un gol “de campanita” al pegar al travesaño y atravesar la línea de gol.

El Galaxy solamente tuvo una oportunidad de gol en el primer tiempo y tuvo suerte de irse solamente 2-0 abajo en el parcial por lo visto en la cancha.

Pero no contó con tanta fortuna en el segundo tiempo, pues en una escapada del costarricense Marco Ureña, una pesadilla toda la tarde para los galácticos, sirvió para Vela pero el defensa Daniel Steres se atravesó y anotó en su propia portería para el 3-0.

La afición del LAFC festejaba con el “Cielito Lindo” y varios “Ole, ole” en la propia casa del Galaxy hasta que Sebastian Lleguet anotó el 3-1 tras una error en la salida de la defensa, en una jugada en el que se durmió en sus laureles el equipo visitante.

El público angelino comenzó a gritar “We want Zlatan” y el entrenador Sigi Schmid los escuchó al meterlo al minuto 71 a la cancha.

Un minuto después, la llegada del sueco en el resto de sus compañeros pues Chris Pontius anotó de cabeza y le agregó emoción al encuentro.

Lo mejor vendría al minuto 74, cuando Ibrahimovic recogió un balón en tres cuartos de cancha y sorprendió al portero Tyler Miller para el 3-3, que dejó con la boca abierta a la mayoría de los 27, 068 presentes el sábado en el StubHub Center.

LAFC estuvo a punto de lograr el triunfo con una escapada de Ureña pero el poste le negó el triunfo al equipo visitante.

Ya en los segundo finales, Ibrahimovic se volvió a encontrar con un balón en el área, ante una defensa totalmente pasiva, y anotó el 4-3 electrizante en el estadio.