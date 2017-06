Ve Hugo a Osorio como terco

Hugo Sánchez explotó tras la eliminación de México de la Copa Confederaciones, calificando a Juan Carlos Osorio como 'un terco' y que no le saca provecho a los jugadores.

El Tri cayó 4-1 ante Alemania en la Semifinal de Rusia 2017.

"Las gentes que contrataron al actual entrenador sabían su estilo, pensaron que con él iba a darse ese salto y la realidad es no, es vender humo, no tenemos un estilo para pensar que va a cambiar de aquí al Mundial, no va a cambiar. Osorio es terco. Sigue con sus rotaciones, sigue poniendo centrales de laterales, delanteros de extremos y eso no va a ayudar a sacar provecho del futbol de México", dijo Hugo Sánchez en ESPN.

Sánchez criticó que se ponga a elementos fuera de su posición como a Oswaldo Alanís como lateral o Raúl Jiménez como extremo.

"Los jugadores se han sentido incómodos porque no se les saca el provecho en su real posición en la que juegan con sus equipos", aseguró el ex seleccionador mexicano.

Hugo cree que la realidad del futbol mexicano cambiará si se hace un proyecto a largo plazo, además de que haya autonomía en el balompié nacional.

"Es nuestra realidad la que se ha mostrado. Hay un monopolio y no hay autonomía en la Liga, en la Federación, en la Selección, eso no deja crecer, ese saltito que está faltando", finalizó.