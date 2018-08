Hope Solo: Pensé que este mundo era de igualdad, hasta que crecí

La exportera de la selección de Estados Unidos, Hope Solo, ya tiene dos años sin jugar futbol, aunque tiene un duelo muy importante que quiere ganar.

Ella, junto a otras cuatro futbolistas importantes que ganaron el Mundial de 2015, entabló una demanda hace dos años con la Comisión Para la Igualdad de Oportunidades de Empleo de Estados Unidos. En la demanda, Solo y sus compañeras exigían un pago equivalente a la que reciben los hombres.

En ese mismo año de la demanda, Solo fue suspendida por llamarle “un grupo de cobardes” a las rivales suecas durante su eliminación de las Olimpiadas de Río 2016. Pero además de la suspensión, el contrato de la polémica jugadora con la Federación fue terminado.

En abril del año pasado, US Soccer llegó a un acuerdo con la selección, en la que mejoró las ganancias y condiciones de sus integrantes, aunque estas aún no son las mismas de lo que reciben los hombres.

El viernes pasado, Solo demandó a la Federación de Futbol de Estados Unidos en una corte federal como parte del Equal Pay Act, acusando a la organización de futbol de pagarle una fracción de lo que ganan futbolistas en una situación similar en Major League Soccer.

@hopesolo tells @hoydeportes_USA about how she comes from a very strong family, her Colombian grandmother and how she thought she was living in a world of equality until... #uswnt pic.twitter.com/3sWEg5Ot7F — Eduard Cauich (@ecauich) August 29, 2018

“Estas demandas están ayudando. Es desafortunado, pero estamos en Estados Unidos, es desafortunado cuando tienes que hacer que la federación despierte por medio de demandas”, expresó Solo sobre la acción legal del viernes, la primera vez que un atleta demanda a su empleador con el Equal Pay Act.

“Vengo de una familia de mucha gente fuerte, que creen en mérito, igualdad, en oportunidad. Mi abuela es una colombiana muy fuerte. Mi mamá me enseñó que debería de pelear por todo. Que no me dejara que me hicieran a un lado. Pensé que este mundo era de igualdad, hasta que crecí”, indicó Solo. “Cuando estaba jugando con el mejor equipo del mundo, el equipo de futbol de Estados Unidos, me di cuenta que habían injusticias. Estábamos viajando en las últimas filas de los aviones mientras los hombres, que no pueden clasificar a un Mundial, van en aviones chárter. Eso era injusto”.

“Cuando ves la historia, las cosas no te las dan, las tienes que pelear. Me di cuenta que teníamos que pelear por todo”, declaró.

Durante un evento en el que la guardameta promovió al club femenil Tudela FC de Los Ángeles, la controversial guardameta platicó de las anomalías que sudecen en el futbol estadounidense.

Recientemente, la portera de 37 años de edad fue una de las candidatas para la presidencia de la Federación de Futbol de Estados Unidos, después de que Sunil Gulati dejó su cargo tras la eliminación de los estadounidenses de Rusia 2018. Durante su candidatura, Solo siguió abogando por la igualdad hacia las mujeres y a las ligas menores en el sistema de futbol de Estados Unidos.

Solo criticó el famoso sistema de “Pay to Play”, en el cual muchos jugadores talentosos de bajos recursos no tienen las oportunidades debido a que no pueden costear los gastos de clubes de futbol.

“Hemos excluido a comunidades, comunidades que están apartadas, comunidades que no han sido representadas bien, la comunidad hispana, la comunidad afroamericana, las comunidades rurales”, dijo Solo. “Decimos que es el juego bonito pero ha sido difícil ver eso, me ha roto el corazón, de ver los verdaderos problemas en nuestro país de un deporte que amamos”.

De acuerdo a Solo, bajo el sistema actual, ella no hubiera podido salir al profesionalismo porque no hubiera podido pagar los gastos de un club.

“El sistema no ha mejorado, ha empeorado. Una jugadora como yo, nunca me hubieran visto, en este tiempo, tuve suerte”, declaró Solo, quien jugó para la selección nacional por 17 años y ve muy difícil su regreso al equipo debido a sus demandas.

Solo explicó que su candidatura a la presidencia le permitió aprender que el futbol en Estados Unidos no está en buenas condiciones.

Hope Solo explains her recent lawsuit against #USSoccer : there are many conflicts of interest in soccer in the #US... you have to get powerful organizations like #USSoccer to wake up by lawsuits @hopesolo pic.twitter.com/QTe0ndYggM — Eduard Cauich (@ecauich) August 29, 2018

“Estuve horas y horas escuchando cientos de quejas en cada comunidad, en cada estado. Problemas de acceso a canchas, problemas para pagar por los viajes, jugadores que tienen mucho talento y que probablemente nunca van a ir a colegios porque no hay quién los vea”, declaró. “Hay talento en cada esquina de los estados y no los estamos viendo”.

“Es nuestra responsabilidad de ir en busca de los niños. ¿Cómo vamos a encontrar al próximo LeBron James del futbol? Con el sistema actual de futbol, queremos que estos jugadores paguen miles de dólares en las academias y es ahí como van a salir adelante en el futbol estadounidense”, señaló.

“Hacemos las cosas al revés. US Soccer tiene 70 millones de dólares de fondos que sobran, como una organización no lucrativa, y ese dinero tiene que bajar al futbol juvenil. Aquí lo hacemos al revés, el futbol juvenil está pagando a US Soccer para que tengan 70 millones de dólares. Eso tiene que cambiar”, indicó.

Solo también reconoció que por mucho tiempo se sintió sola en su lucha por igualdad de pago, especialmente por parte de sus compañeras.

“Tuvimos mucho apoyo después de que ganamos el campeonato del mundo, era nosotros y cuatro de mis compañeras. Todo el equipo estaba detrás de nosotros, teníamos a todos los senadores, al presidente Barack Obama, teníamos mucho apoyo en masa pero las cosas comenzaron a ponerse duras. Nos intimidaron personas como Sunil Gulati, nos dijeron que no iban a hablar de un nuevo contrato hasta que retiremos todas las demandas, le dio miedo a mis compañeras”, explicó. “US Soccer sabe cómo dividir a la gente, así que perdimos nuestro momento por un rato, pero sí me sentí como si estuviera en mi propia isla. Sabemos que vamos a tener que pelear, pero me sentía sola”, declaró.

@hopesolo tells @hoydeportes_USA how sometimes she felt alone fighting for equal pay and treatment but she was inspired when she heard about the lower level leagues in US Soccer and knew this fight was massive #hopesolo pic.twitter.com/MGQpHRe4fq — Eduard Cauich (@ecauich) August 29, 2018

Pero luego, Solo señaló que agarró fuerzas al momento de postularse como candidata a la presidencia y escuchó los problemas del sistema de futbol en Estados Unidos.

“Conoces a gente de las ligas menores y te das cuenta que esta pelea es masiva y hay mucha gente detrás de ella y me comenzaron a apoyar y me agradecieron que siguiera peleando y me di cuenta que no estaba sola”.

El martes, Solo se reunió con decenas de niñas que entrenaron con Tudela FC, un club femenil para jugadores talentosas sin importar las condiciones económicas de estas. Solo dijo que estas jóvenes eran el futuro del país.