¡Hasta siempre, genio! 10 'joyas' de Ronaldinho

Ronaldinho, “la sonrisa del futbol”, tal como lo describió el Barcelona, ha puesto fin a su carrera en el futbol profesional.

1) Cuando le aplaudieron en la casa del Real Madrid

The Santiago Bernabéu turns 70 years old today. The greatest moment there?



When Ronaldinho ran through Real's defence like hot knife through butter and got a standing ovation.pic.twitter.com/wqX7RJEdkK