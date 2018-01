Giovani NO se siente con lugar seguro en el Tri

Giovani Dos Santos no se guardará nada cada que salte a la cancha, menos con tanta competencia en el Tricolor de cara a la selección definitiva para el Mundial Rusia 2018.

A pesar de su experiencia en la Copa del Mundo de 2010 y 2014, 'Gio' no se confía, pues la inactividad en la MLS lo pone en desventaja con elementos que tienen más acción.

Aunque el entrenador colombiano del Tri, Juan Carlos Osorio, tiene fe en explotar las virtudes de Giovani en el seleccionado nacional.

El futbolista del Galaxy de Los Ángeles sabe que está en la recta final para ser uno de los 23 representantes mexicanos en Rusia y por ello se exige aún más.

"Nadie tiene asegurado su lugar en la selección mexicano. Es un año de Mundial y todo futbolista dará todo por llenarle el ojo al entrenador (Juan Carlos Osorio)".

"Soy un jugador polivalente. Por mis características me adapto bien. Como futbolistas solo damos lo mejor de nosotros y no pensamos en si puede haber lesiones o no", expresó 'Gio', quie fue llamado al Tri para el choque de fogueo contra Bosnia.

Por eso el futbolista entrenó durante la pausa invernal en la MLS.

El jugador se siente en un estado físico óptimo, más allá del ritmo que le falta al no estar en competencia.

Giovani ha recibido críticas -junto a su hermano Jonathan y Carlos Vela- por la baja en su nivel de juego desde que llegó al futbol de la MLS.