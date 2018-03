Giovani Dos Santos en duda con el Tri

Giovani dos Santos se podría perder por los duelos de preparación ante Islandia y Croacia que la Selección Mexicana sostendrá en Estados Unidos.

El atacante de Galaxy de Los Ángeles salió al medio tiempo del encuentro ante el New York City por dolencias musculares en la pierna derecha, que después describieron como un problema en los isquiotibiales que lo alejaría de las canchas de dos a tres semanas.

"Creo que tiene una pequeña molestia, no sé cuánto tiempo estará de baja, ojalá no sea mucho, ojalá que no se pierda esta convocatoria de Selección, es un jugador muy importante para nosotros, tanto en el equipo como en la Selección y esperemos que no sea nada", expresó su hermano Jonathan, quien anotó un tanto en el cotejo.

Este lunes se le realizarán exámenes para saber la gravedad de la lesión, con lo que podría definir su aptitud para encarar los duelos del Tri del 23 y 27 de marzo.