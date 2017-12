Gignac, el 'Señor Gol' de Liguillas

Miguel Sierra / EFE

Andre Gignac de Tigres celebra la anotación de un gol ante el América durante el partido correspondiente a la semifinal del Torneo Apertura 2017 entre el Tigres UANL y el América que se celebra hoy, sábado 02 de diciembre de 2017, en el estadio Universitario de la ciudad de Monterrey (México). EFE/Miguel Sierra ** Usable by HOY and SD Only **