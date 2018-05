Gareth Bale no va ante México

La Final de la Champions League, programada para el 26 de mayo, le pegó al Tricolor porque Gareth Bale no fue convocado a la Selección de Gales para el partido contra México, del 28 en Pasadena.

El delantero del Real Madrid es el gran ausente en la convocatoria que este miércoles presentó el técnico Ryan Giggs.

En la lista, hay siete futbolistas de la Sub 21, a quienes el timonel quiere ver entrenar, ya pensando en los próximos años.

Aaron Ramsey, el jugador del Arsenal y sobre el que pesa la maldición de que cuando anota generalmente muere un personaje relevante, es uno de los convocados más sobresalientes.

"Ramsey, Joe Ledley y Hal Robson-Kanu regresan a la convocatoria, pero Joe Allen y Neil Taylor están ausentes debido a lesiones. Tampoco fueron requeridos Gareth Bale, Ben Woodburn y Danny Ward, quienes representarán a sus clubes la siguiente semana en la Final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool", informó Gales en su página web.

El partido se celebrará en el Rose Bowl y marcará la despedida de la Selección Mexicana de su afición en Estados Unidos, de cara a la Copa del Mundo.

PORTEROS

W. Hennessey

C. Maxwell

L. Pilling

A. Davies

DEFENSAS

B. Davies

D. John

A. Richards

A. Williams

C. Mepham

T. Lockyer

R. Poole

J. Rodon

C. Gunter

C. Roberts

A. Matthews

C. Coxe

MEDIOS

A. King

M. Smith

L. Evans

J. Ledley

G. Thomas

D. James

A. Ramsey

R. Hedges

T. Lawrence

G. Williams

H. Wilson

M. Watkins

D. Books

DELANTEROS

S. Vokes

T. Bradshaw

H. Robson-Kanu