Galería gratuita en Glendale evoca grandes momentos de las Copa del Mundo

Desde unos zapatos de futbol usados por Diego Maradona en la ruta al segundo título mundial de Argentina en México 1986, una camiseta de la selección brasileña firmada por los campeones del mundo en Estados Unidos 1994, hasta un colorido uniforme de Jorge Campos, el Museo de Forest Lawn en Glendale se ha contagiado del ambiente mundialista en su exhibición GOOOL! The World Cup's Greatest Moments.

Esta exhibición, la cual se abrió el pasado 3 de mayo y que se mantendrá disponible al público de forma gratuita hasta el 16 de septiembre, contiene imágenes, camisetas, medallas, boletos, balones y videos de los momentos más controversiales en la historia de la Copa del Mundo. De acuerdo a los organizadores, GOOOL! The World Cup's Greatest Moments es la primera ocasión en la que el Museo de Futbol Mundial de la FIFA envía artículos para una exhibición fuera de Zúrich, Suiza.

“Es la primera vez FIFA presta sus objetos a otro museo, de la colección permanente, para que sean expuestos en una galería, en una exhibición”, dijo Ana Pescador, directora del Museo Forest Lawn, localizado dentro del cementerio del mismo nombre y que está abierto de martes a domingo.

“Hablar de futbol es hablar de pasiones y emociones y muchas cosas que suceden cuando vemos a nuestros equipos jugar”, expresó. “Lo que van a ver son una serie de objetos que datan desde 1930. El primer balón que se utilizó en Uruguay, en el primer mundial y también objetos de los famosos”, agregó Pescador.

Entre los objetos de los futbolistas más famosos de la actualidad están una camiseta utilizada por Lionel Messi en la Copa América Centenario 2016 y otra de Cristiano Ronaldo en el Mundial de Alemania 2006.

Otro de los objetivos destacados es un prendedor de Pelé, el cual utilizó cuando tenía 17 años en su primera Copa del Mundo, Suecia 1958.

Para los aficionados del Tricolor mexicano, se pueden ver las camisetas de Javier ‘Chicharito’ Hernández, Claudio Suárez y Jorge Campos, así como los guantes que una vez utilizó ‘El Brody’.

Durante la presentación de la galería la semana pasada, ‘El Emperador’ revivió con muchos aficionados presentes sus experiencias mundialistas vividas en 1994, 1998, 2002 y 2006.

“Lo que me llamó la atención al entrar fue la camiseta de mi compadre Jorge Campos”, dijo Suárez a HOY Deportes. “Jorge fue un extraordinario jugador, pasó a la historia del futbol mexicano. Creo que Jorge se adelantó a la regla, cuando uno ya no le puede regresar el balón al portero y que este no la puede tomar con las manos. Jorge ya lo desempeñaba muy bien, junto a René a Higuita”.

“Creo que se adelantó también en cuestión de la moda. Lo criticábamos en los años noventa por sus colores, pero hoy en día es la moda, los jugadores usan los colores fosforescentes que utilizaba Jorge Campos”.

La Exhibición

GOOOL! The World Cup's Greatest Moments

Dónde: Forest Lawn (1712 S. Glendale, Avenue, Glendale, CA)

Cuándo: Hasta el 16 de septiembre, de martes a domingo

Precio: Entrada y estacionamiento gratis