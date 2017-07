Ashley Cole revienta en el Galaxy; van por Gignac

La frustración por la derrota en su propia casa de 6-2 del Galaxy ante el Real Salt Lake el pasado 4 de julio fue tanta para el defensa inglés Ashley Cole, que el jugador de 36 años no se guardó mucho a la hora de dar explicaciones ante los micrófonos.

“Tengo vergüenza, estoy muy enojado”, indicó el exjugador del Arsenal, Chelsea y la Roma.

Cole empató el encuentro a minutos del descanso, pero luego cayeron cinco tantos de los visitantes, que al final ganaron 6-2, un resultado increíble para los aficionados angelinos, acostumbrados a los buenos resultados.

El público angelino se fue del StubHub Center mucho antes del pitazo final, una imagen extraña para el pentacampeón y al que muchos llaman, el “equipo más exitoso” en la historia de la Major League Soccer.

El Galaxy solamente ha ganado un partido de los nueve que ha disputado de local esta temporada, con cinco derrotas y tres empates. El equipo galáctico, con el regreso de Giovani Dos Santos, buscará borrar esa mala impresión cuando se mida a los Whitecaps de Vancouver el miércoles, 19 de julio, en el StubHub Center.

"No puedo estar agarrando de la mano a nueve jugadores en cada partido" — Ashley Cole, jugador del Galaxy

Para ser justos con el nuevo entrenador del Galaxy, Curt Onalfo, el entrenador de origen brasileño ha tenido varias ausencias desde el inicio de la campaña, como la lesión de Sebastian Lleguet, así como ausencias por compromisos internacionales de Dos Santos y Gyasi Zardes. En la zona defensiva, ha tenido que prescindir del arquero Brian Rowe, del mediocampista Jermaine Jones, del defensa Daniel Steres, así como el mediocampista Baggio Husidic en la zona de ataque. Todos estos últimos por lesión.

Pero al final de cuentas, los jóvenes, muchos de ellos del Galaxy II, no han cumplido con las expectativas, algo que sí es muy preocupante, incluso más que la derrota por 6-2.

“Cuando estaba comenzando en mi carrera, quería correr por todas partes. Nunca quería perder un balón y hoy dimos vergüenza”, expresó Cole, una de las contrataciones estrellas del Galaxy el año pasado. “Hay veces que no los puedes controlar. No puedo estar agarrando de la mano a nueve jugadores en cada partido. Es lo que pasó [ante Real Salt Lake]. Ya han jugado suficientes juegos ahora y tienen que entender que tenemos que ganar. Está [la responsabilidad] en sus hombros. Puedes hablar lo que quieras con ellos pero no podemos colocar sus pies en tacleadas, no les puedes enseñar eso. Es la mentalidad que tienen que tener”.

No es la primera vez que un jugador inglés se frustra con sus compañeros. David Beckham llegó en 2007 a un equipo muy disfuncional, y el jugador inglés estuvo muy frustrado con sus compañeros.

“No contamos con muchos compañeros, pero están teniendo su oportunidad de jugar. Se tienen que ver al espejo y entender por qué quieren ser un jugador profesional”, agregó Cole, tres veces mundialista con Inglaterra.

Sin embargo, el Galaxy tiene la esperanza de que las cosas tienen que mejorar (no puede ser peor).

Dos Santos está de regreso en la Copa Confederaciones, donde no tuvo un buen torneo, y ahora sí, tendrá que ponerse el equipo al hombro en la segunda mitad de la temporada. Los innumerables lesionados van a regresar, incluyendo las recuperaciones clave del arquero Rowe, así como los veteranos Jones y Husidic.

También, el Galaxy aún le falta sacar el as bajo la manga: contratar a un Jugador Designado.

Ya se habla de la llegada del francés André Pierre Gignac, la estrella de los Tigres y de la Liga MX.

“Si hubo un acercamiento, de hecho la gente de [Galaxy] de Los Ángeles estuvo aquí, estuve con ellos y quedamos en una plática y una posibilidad”, expresó Miguel Ángel Garza, consejero delegado de Tigres sobre el interés del equipo galáctico.

De no ser Gignac, el Galaxy debe tener varias otras opciones en la mesa.

Pase lo que pase, la afición de un equipo que ha vivido triunfos en 2002, 2005, 2011, 2012 y 2014 merece mucho más que lo que los jóvenes han podido ofrecer, en una carrera que difícilmente perdona actuaciones penosas.

El Partido

Galaxy vs. Vancouver

Cuándo: Miércoles, 19 de julio

Dónde: StubHub Center, Carson

Hora: 7:30 p.m.

TV: SpectrumSN, SpectrumDeportes