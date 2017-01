El delantero del Galaxy, Mike Magee, se retira

El delantero del LA Galaxy Mike Magee anunció hoy su retiro del fútbol profesional. Magee, de 32 años de edad, termina su carrera de 14 años en Major League Soccer como uno de los jugadores más exitosos en la historia de la liga, sumando 316 partidos jugados, 70 goles, 38 asistencias, dos Copas MLS (2011, 2012), dos trofeos MLS Supporters’ Shield (2010, 2011), Jugador Más Valioso de la MLS (2013) y además fue reconocido en el Once Ideal de la MLS (2013) representando a New York Red Bulls, Chicago Fire y LA Galaxy.

"He tenido la suerte de disfrutar de una increíble carrera de 14 años en Major League Soccer", dijo Magee. "Ha sido un honor representar a los New York Red Bulls, Chicago Fire y LA Galaxy y formar parte de una liga que continúa creciendo tan rápidamente en este país. Estoy muy agradecido con todos los que me han apoyado, inspirado y guiado dentro y fuera del campo durante mi tiempo como profesional. Espero con interés el siguiente paso en esta trayectoria mientras aprovecho para pasar tiempo con mi familia y amigos".

Magee se unió al Galaxy la temporada pasada como agente libre después de también representar al Galaxy del 2009-2013, donde anotó 27 goles en temporada regular y playoffs y ayudó al Galaxy a ganar los trofeos de la Copa MLS en el 2011 y 2012. Esta temporada con el Galaxy, el oriundo de Chicago anotó seis goles y sumó cuatro asistencias 30 partidos jugados para el club.