El Galaxy usa suplentes ante Manchester United y pasa lo que tiene que pasar

El Galaxy de Los Ángeles alineó una plantilla que bien podría ser el Galaxy II, su equipo de la segunda división de Estados Unidos, y pasó lo que tenía que suceder ante el Manchester United: se llevaron tres goles en el primer tiempo.

Curt Onalfo remedió el asunto con un equipo totalmente diferente en el segundo tiempo, incluyendo a Giovani Dos Santos, Ashley Cole y Jelle Van Damme, y el partido fue más nivelado.

El conjunto de Jose Mourinho salió a la cancha con David De Gea, Antonio Valencia, Michael Carrick, Marouane Fellaini , Juan Mata y Marcus Rashford, entre otros, por lo que le dieron un baile al conjunto galáctico en el primer tiempo .

El 3-0 resultó barato en un partido en el que David Beckham vio a su exequipo. Otro inglés, Cole fue abucheado por la afición del Man U cada vez que tocó el balón.

David Beckham in the crowd for Manchester United & LA Galaxy. LA sure could use him right now. pic.twitter.com/NTs3w7GSt7