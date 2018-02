Galaxy y LAFC responden ante acto de vandalismo en mural de Carlos Vela en Los Ángeles

Tras el acto de vandalismo sobre una imagen de Carlos Vela, delantero del LAFC, hecha por dos artistas mexicanos en Los Ángeles, las reacciones no se hicieron esperar.

La desafortunada acción, que comienza a tener historia entre los aficionados de Galaxy y LAFC, marca el inicio de una rivalidad en una ciudad que cada vez parece ser más chica para estos dos clubes de la MLS.

Una rivalidad que aún no empieza en un terreno de juego y que parece ser el augurio de lo que se viene. Desde el anuncio de la llegada de LAFC como nuevo equipo angelino, las asperezas se empezaron a sentir casi de inmediato.

Aunque la afición de cada equipo culpa al otro de haber iniciado el pleito, lo que es casi seguro es que los perdedores serán los aficionados que deseen ir a disfrutar de un clásico en un ambiente familiar, sea en el StubHub Center de Carson o en el Banc of California Stadium, que se construye actualmente en el centro de Los Ángeles.

Los artistas mexicanos, Jiovanny López (26 años) y Diego Arturo Ramos (24 años), buscaban proyectar una imagen positiva de la palabra “muro”, misma que el mandatario de este país, Donald Trump, ha usado de manera despectiva contra los inmigrantes en general, pero en particular contra los mexicanos, y que promete levantar en la frontera con el vecino país del sur.

A pesar de la situación que se presentó, los artistas invitan a la “unificación y tolerancia”.

Ante la última acción de vandalismo en murales, el Galaxy señaló no estar de acuerdo con este tipo de comportamientos: “LA Galaxy no condona el vandalismo de cualquier tipo”.

Por su parte, el presidente de LAFC, Tom Penn, declaró que el club apoya el arte y está en contra de este tipo de comportamiento: “Nosotros [abogamos] por más futbol y más arte en Los Ángeles. Nosotros celebramos la creatividad y la autoexpresión, y nosotros apreciamos el duro trabajo de los artistas para crear algo hermoso para la comunidad. El vandalismo en cualquier forma es un acto reprensible que no condonamos. No tiene lugar en el juego y no tiene lugar en la rivalidad de nuestra ciudad”.

