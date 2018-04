La nueva catedral del futbol de L.A. abre sus puertas

En una tarde soleada, con muchos políticos y directivos de futbol desfilando con sus discursos, Los Angeles Football Club cortó el listón para abrir oficialmente la nueva casa del balompié angelino: el Banc of California Stadium, el juguete nuevo de la ciudad con valor de $350 millones y espacio para 22,000 aficionados.

“Este proyecto terminó a tiempo y temprano”, dijo Tom Penn, copropietario y presidente de LAFC, quien condujo la ceremonia plagada de periodistas y representantes de la ciudad.

Después de 20 meses de construcción, LAFC inaugurará el estadio el 29 de abril cuando enfrenten al Sounders de Seattle. El estadio también servirá para conciertos y otros eventos deportivos.

Entre los presentes estuvo el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, y los copropietarios Magic Johnson, Mia Hamm Garciaparra y Nomar Garciaparra.

Nomar, expelotero de Grandes Ligas y nacido en Whittier, fue el que tuvo uno de los discursos más emotivos, al recordar su niñez y lo que significaba visitar el estadio con sus padres.

“Lo que hace esto más especial, es que yo era uno de esos niños que pateaban el balón contra de la pared. Yo era el que tenía esperanzas y rezaba para jugar algún día en un escenario como este”, expresó Nomar. “Yo jugaba a los ocho años en el Coliseo, al mediotiempo, en partidos de futbol”.

“Me acuerdo la primera vez que fui a Dodger Stadium, tenía cinco años. Me preguntaron si sabía qué equipos estaban jugando ese día. No tengo idea. Pero sí me acuerdo la emoción que tenía, estaba caminando en una catedral en el cerro. Me acuerdo ir con mis papás, me cargaban en sus hombros, tenía un Dodger Dog. Me acuerdo de eso. Y es la experiencia que queremos brindar por generaciones”, señaló Nomar, para luego enviarle un mensaje a los jugadores que estaban sentado a su izquierda.

“Recuerden, la cancha es bella, pero más importante aún, sean ese niño otra vez. Enseñen esa pasión y ese amor”, indicó el mexicoamericano.

Su esposa, la legendaria Mia Hamm Garciaparra, explicó que lo que los dueños quieren es que el estadio sea un destino para cualquier turista, pues quieren que la gente visite el inmueble cuando hay partidos o durante los días que no hay eventos.

“Nadie saldrá de aquí sin sentir que no tuvo una experiencia de primer nivel”, afirmó Hamm Garciaparra.

Por su parte, Johnson dijo que tenía esperanzas de que la zona del Sur de Los Ángeles se convirtiera en una capital del entretenimiento, tal como sucedió con el área del centro de Los Ángeles cuando llegó el Staples Center.

“Quizá es el único estadio en Estados Unidos con viviendas accesibles alrededor”, expresó Johnson.

“Esta es solamente una gran ciudad cuando todos tenemos la oportunidad de participar”, dijo Johnson, leyenda de los Lakers. “Este es un gran estadio porque todos tuvieron la oportunidad de participar en la construcción de este estadio”.

El proyecto originó 3,000 trabajos en total, según cifras del equipo.

“Este equipo no tiene mascotas, porque nosotros somos Los Ángeles, nosotros somos LAFC”, dijo el alcalde Garcetti. “En este tiempo en el que necesitamos buenas noticias. Todos pertenecemos a Los Ángeles y todos pertenecen en LAFC”.