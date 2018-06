Defensa francés describe golazo a Argentina

Muy poca gente probablemente había escuchado de Benjamin Pavard a nivel mundial antes del duelo entre Francia y Argentina en los octavos de final de la Copa del Mundo. De hecho, en Francia tampoco lo conocía, tanto hace tres meses pero ahora es titular con los galos en Rusia 2018. No solamente eso, sino que anotó el sábado uno de los mejores goles del torneo cuando Francia derrotó 4-3 a Argentina en los octavos de final y mandó a casa a Lionel Messi y al resto de sus compañeros.

“En alemán le decimos Tor. El pegarle al balón así- no lo puedo describir, aún estoy muy emocionado”, dijo el defensa central del VFB Stuttgart.

“El balón vino hacia mí, ni lo pensé. Solamente traté de mantenerlo hacia abajo. Estaba tratando de pegarle en la misma dirección que vino, que es lo que los goleadores siempre me dicen. No la pensé, solamente vi que entró y me sentí muy feliz”, dijo el jugador de 22 años sobre el 2-2 al minuto 57 sobre la Albiceleste.