Dan excusas por el fracaso tricolor en Centroamericanos

Marco Antonio Ruiz, técnico del Tri Sub 21 que no superó la Fase de Grupos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, aseguró que muchos factores trajeron como consecuencia esta pobre actuación.

"Cuando sí se tiene el tiempo y los jugadores para trabajar y cuando no. Todo es consecuencia de algo, es difícil conseguir el funcionamiento colectivo cuando no se tiene el tiempo necesario, pero yo acepté las condiciones y dije que me iba a adaptar", explicó el "Chima".

"A hacer mi mayor esfuerzo y a que íbamos a buscar ser protagonistas, desgraciadamente no nos alcanzó".

El entrenador del representativo mexicano que buscaba refrendar el oro conseguido hace 4 años pudo trabajar con grupo completo apenas una semana antes de viajar a Colombia para estrenarse a los pocos días ante Venezuela.

Además, tuvo que realizar ajustes de su plantel pues al menos 6 elementos no fueron prestados por los clubes mexicano ante el arranque del Apertura 2018 de la Liga MX.

El "Chima" comentó que deja su futuro en manos de Selecciones Nacionales.

"Eso habría que preguntárselos a ellos, yo no puedo meterme en la cabeza de ellos ni puedo externar opiniones. Yo trabajo en Selecciones Nacionales y me encomendaron una tarea, traté de hacer lo mejor con lo que tenía", apuntó.

Por su parte, el delantero Eduardo Aguirre reconoció tristeza por la eliminación.

"Tristes por los resultados que tuvimos, por no conseguir la clasificación y pues nada", dijo el atacante.

"Todos sabíamos que esto era el proceso para Tokio y estamos conscientes de eso".