Se despide Mauro Formica de Pumas

Mauro Formica vuelve a casa.

El "Gato" se despidió del cuadro auriazul y estaría definiendo su futuro en las próximas horas para llegar a San Lorenzo o Newell's de la Liga Argentina.

Formica, quien llegó al Pedregal en el Apertura 2017, no reportó con Pumas luego de que la directiva y David Patiño le informaran al término del torneo pasado que ya no entraba en planes con los universitarios.

"Llegó el momento de irme y no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer a Pumas por haber confiado en mí", publicó el Gato en Instagram.

Formica disputó 20 duelos de Liga y no anotó gol en dos torneos con los felinos.

El Gato tiene la libertad de negociar su contrato.

"Agradecer a compañeros que me han tratado con respeto y son unos fuera de serie me he encontrado gente muy buena en el club y por eso me los llevo en el corazón," añadió.