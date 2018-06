FIFA evaluará cómo ayudar a Guatemala tras la tragedia por la erupción

El embajador de la Fundación FIFA y exfutbolista del Real Madrid Michel Salgado y la gerente senior de proyectos, Jazmín Frei, anunciaron hoy que ya se está evaluando como ayudar a Guatemala tras la tragedia provocada por la erupción del Volcán de Fuego, que ha dejado al menos 112 muertos.

Después de visitar durante dos días la zona cero y de jugar un poco con los niños afectados por esta catástrofe, ambos atendieron este miércoles a la prensa en la sede de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala y comunicaron que se analizará como colaborar en la recuperación de la infraestructura y al fútbol en general.

Salgado, quien se mostró consternado tras conocer la situación real de las familias, recordó que se encontraba en Rusia cuando el pasado 3 de junio se produjo la erupción, la mayor de los últimos años, y que nada más saberlo planearon venir para conocer "in situ" lo qué pasaba y analizar como "contribuir".

El jugador, que admitió que esta es la visita "más agridulce" que realiza a Guatemala por lo difícil que es ver a gente sin hogar y sufriendo, dijo que este es un primer encuentro rápido y que ahora toca traer equipamientos y negociar los fondos.

"Es un orgullo estar aquí como jugador de FIFA Legends y como embajador de FIFA. Traer esta alegría a través el fútbol para esos niños (...). Uno de los valores del fútbol es que sueñes, que perseveres y que cuando tienes un revés es el momento de levantarte. Eso es lo que podemos traer a los niños que han sufrido esta catástrofe", declaró.

Y es que Salgado, quien compartió juegos con algunos de los menores albergados que han perdido a sus seres queridos, indicó que los más bonito es "la sonrisa" de los pequeños, pero que ahora toca ver en de qué forma se puede ayudar a "reconstruir" un poco Guatemala, tanto a nivel económico como psicológico.

"Y es ahí donde he visto que el fútbol puede apoyar mucho para tener un futuro y una esperanza", proclamó, solo horas después de haber dicho en uno de los albergues que entendía como muchos no paran de buscar a los suyos entre las toneladas de ceniza y barro que ha dejado la erupción.

A ellos, dijo, es "complicado" decirles algo y agregó que él estaría en la misma situación: "Si yo fuera ellos no pararía hasta encontrar mi familia, hasta encontrar lo que quiero (...). Me pongo en su lugar y no tengo la menor duda de que yo haría lo mismo".

Pero ahora apostó por traer "ilusión" y "esperanza" a los pequeños con el lenguaje "universal" del fútbol.

Por su parte, Frei dijo que para la Fundación FIFA estaba "claro" que tenían que apoyar a la familia del fútbol guatemalteco y que para ello está un fondo de desastres naturales, por lo que ahora empezará el análisis y la coordinación con las autoridades.

"Hemos visto la alegría y la esperanza que les puede brindar a los niños el fútbol", acotó, esto al entender que les puede ayudar a "normalizar sus vidas".

La erupción del Volcán de Fuego el pasado 3 de junio, la más fuerte de los últimos años, dejó al menos 112 muertos, 197 desaparecidos, 54 heridos y más de 1,7 millones de afectados en Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez, algunos de los cuáles lo han perdido todo.