TOP 5: Los fichajes 'bomba' del América

En el mundo de futbol la frase “fichaje bomba” se refiere a una contratación de un jugador que se roba todos los reflectores y que puede ser impensable antes de que se produzca.

El equipo del futbol mexicano que hizo de estos espectaculares traspasos una tendencia fue el América. El hacerse de los servicios de los elementos más deseados del ámbito local y de estrellas de talla internacional, es una de las costumbres que ayudó a establecer la mística de los azulcremas como un equipo “grande”.

Sin embargo, en los últimos años debido a los problemas económicos por los que atraviesa Televisa, la empresa televisiva que es dueña del club, las Águilas han perdido esta costumbre. Esta situación se acentuó más el mes pasado cuando la directiva americanista dejó en claro que para el Apertura 2017, que arranca este viernes, no habría contracciones mediáticas.

Porque recordar es vivir, aquí están los cinco mejores fichajes “bomba” en la historia de las Águilas que seguramente harán que sus aficionados se pierdan en la nostalgia.

5. François Omam-Biyik (Camerún)

Cuando el extécnico del Real Madrid, Leo Beenhakker, fue contratado por las Águilas para la temporada 1994-95 con la encomienda de regresar al club a la gloria, el holandés no llegó solo. Además de traer al mediocampista zambiano Kalusha Bwalya, también se hizo de los servicios del camerunés François Omam-Biyik, proveniente del Lens de Francia. El veloz delantero ganó fama en el Mundial de Italia 1990 al anotar el gol con el que los “Leones Indomables” derrotaron a Argentina, en el partido inaugural de la justa. Como azulcrema, junto a Kalusha, Cuauhtémoc Blanco, Joaquín del Olmo y Zague, formaron un “equipo de miedo” que producía goleadas de escándalo con frecuencia. En su primera de cuatro campañas con el América, Biyik lució imparable y protagonizó una encarnecida y memorable lucha por el campeonato de goleo con Carlos Hermosillo del Cruz Azul, la cual se definió hasta la última fecha. El mexicano terminó llevándose la corona con 35 dianas, dos más que el camerunés. Sin embargo, los 33 goles goles de Byik quedaron en la historia como la cifra más grande que un delantero americanista haya conseguido en los torneos largos.

4. Iván ‘Bam Bam’ Zamorano (Chile)

Para el 2001, el América ya llevaba 12 años sin conquistar un título de liga. Con la intención de romper con esta época de fracasos, el club puso su mirada en Europa, específicamente en el Inter de Milán, y fichó al astro chileno Iván ‘Bam Bam’ Zamorano. Pese a que a sus 33 años ya no era un delantero de elite como lo fue cuando jugó con el Real Madrid, el andino todavía tenía pólvora en sus botines. Dejó esto en claro en su primer partido con la casaca americanista al clavarle tres goles al Santos. No obstante, no fue hasta el torneo Verano 2002 cuando ‘Bam Bam’ finalmente pudo llevar a las Águilas a alcanzar su novena estrella. Abajo 2-1 en el global ante el Necaxa en el partido de vuelta de la final, al minuto 62 Zamorano hizo el gol que mandaría las cosas a los tiempos extras en donde todo se definió a favor de los de Coapa.

3. Claudio ‘Piojo’ López (Argentina)

De cara al Apertura 2004, las Águilas realizaron una restructuración masiva de su plantel y exmundialista argentino Claudio López fue contratado como piedra angular del proyecto. Procedente de la Lazio de Italia, el ‘Piojo’ no tuvo un buen accionar en su primer certamen en tierras aztecas; solo anotó cuatro goles. Todo cambiará para el Clausura 2005. El regreso de Cuauhtémoc Blanco al nido le benefició de gran manera a López. Con el ‘Temo’, el habilidoso delantero estableció un sensacional dúo en el ataque americanista que lo llevó a encontrar las redes 14 veces para quedarse con subcampeonato de goleo. Pero la cereza del pastel fue conquistar el décimo título de liga de las Águilas. En la final de vuelta ante los Tecos, consiguió un doblete en una goleada de 6-3. Jugaría con las azulcremas hasta el 2007, pero será recordado para siempre por su afición.

2. Christian Benítez (Ecuador)

Aunque su paso americanista fue efímero, el delantero ecuatoriano Christian ‘Chucho’ Benítez dejó un legado de excelencia en el nido. Para el Apertura 2011 pasó del Santos al América por 10 millones de dólares. En ese entonces fue el traspaso más caro en la historia del futbol mexicano. Su velocidad y corpulencia lo hacían un tren imparable para las defensas rivales. En cuatro torneos cortos cosechó 52 anotaciones en 79 juegos de liga y tres títulos de goleo al hilo empezando en el Clausura 2012. Tras ser una pieza fundamental en la obtención de la onceava corona para la Águilas en el Clausura 2013, se fue a jugar a Catar en donde murió a consecuencia de un paro cardiaco.

1. Enrique Borja (México)

El mexicano Enrique Borja tiene la distinción de ser el primer fichaje “bomba” en la historia del América. En 1969, el balompié azteca fue sacudido cuando el delantero pasó de Pumas a su acérrimo rival capitalino. Inicialmente Borja, quien era todo un ídolo universitario y que ya contaba con un Mundial a su haber, reúso a vistearse de azulcrema, pero eventualmente aceptaría su nueva casa, en donde alcanzaría nuevos niveles de grandeza. Formando una dupla ofensiva de antología con el mediocampista chileno Carlos Reynoso, en ocho años Borja le dio al América dos títulos de Liga, un campeonato de Copa, un título de Campeones de Campeones y una Copa de Campeones de la Concacaf. También consiguió tres campeonatos de goleo; es quinto en la tabla de goleadores históricos del club. Para los recientes festejos del Centenario del club, Borja fue elegido por los aficionados como parte de once histórico para así cementar aún más su lugar como leyenda azulcrema.