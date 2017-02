Herrera critica actuar de Ferretti tras violencia en Veracruz

Si alguien sabe lo difícil que es mantener la cordura en momentos complicados, ese es Miguel Herrera. Y el entrenador de Tijuana criticó el sábado el comportamiento de su colega brasileño Ricardo Ferretti durante la pelea que se desató en las tribunas del estadio Luis "Pirata" Fuente al finalizar el partido entre Tigres y Veracruz.

En imágenes de la cadena TV Azteca se aprecia al "Tuca" Ferretti cuando empujó y le gritó a un policía exigiendo que se reforzara la seguridad en una de las cabeceras del estadio. Después, enfurecido, el técnico de Tigres caminó hacia la tribuna para gritarle a los aficionados "van a ver cuando vayan allá (Monterrey)" y se retira de esa zona.

"No, para mí no (se justifica), me parece que es un gran técnico y la frustración es ver allá arriba a la gente y sí está muy mal de parte de la gente que estaba haciendo eso en la tribuna pero para mí no está justificado", dijo Herrera en una rueda de prensa en la capital. "Yo he cometido errores muy graves, pero no puedo decir que porque estoy frustrado voy a actuar de esa forma".

El "Piojo" Herrera, quien clasificó y dirigió a México en el Mundial de Brasil 2014, fue despedido de su cargo como entrenador de la selección mexicana por agredir a un reportero en un aeropuerto de Filadelfia en el 2015.

"No puedo decir que porque esté molesto o enojado, son errores que cometo y que tengo que reconocer", agregó Herrera. "Son errores que me han costado y todo mundo lo sabe, entonces no se puede decir que porque estoy frustrado me puedo manejar de esa forma, más cuando se trata de un técnico tan ecuánime como es 'Tuca'''.

VIDEO: Cruz Azul y Jémez no dan una... caen ante el Atlas El ecuatoriano Fidel Martínez anotó un gol sobre el final de la primera parte y el Atlas agudizó la crisis en Cruz Azul al vencerlo 1-0 el sábado por la séptima fecha del torneo Clausura mexicano. Martínez anotó a los 42 minutos para dar a los Zorros su tercer triunfo de la temporada y el primero como visitante. Con el resultado, Atlas alcanza 10 puntos y se coloca 10mo de la clasificación a la espera de los demás resultados de la fecha. Cruz Azul extendió a seis su racha de partidos sin triunfos y se quedó estancado en seis unidades, para ubicarse en el 15to puesto entre los 18 equipos de la máxima categoría. El mal arranque de torneo tiene a la "Máquina" en riesgo de sumar su sexto torneo en fila sin clasificarse a la liguilla por el título, algo inédito para uno de los cuatro equipos más populares del país a pesar de que su dirigencia abrió la chequera para fichar a varios jugadores y traer al entrenador español Paco Jémez. Cruz Azul fue mejor en la primera parte y estuvo cerca de adelantarse a los 31, cuando el uruguayo Martín Cauteruccio —uno de sus nuevos jugadores para esta temporada— sacó un disparo que se estrelló en el travesaño. Atlas se adelantó cuando José Madueña mandó un centro por derecha hacia el corazón del área, donde Martínez bajó con el pecho y sacó potente tiro que entró rasante pegado al poste derecho del portero Jesús Corona. En el segundo tiempo, Cruz Azul intentó reaccionar pero no fue peligroso hasta los 75, cuando Cauteruccio metió un tiro dentro del área que pegó en el poste y salió del campo. Tres minutos más tarde, el argentino Julián Velázquez conectó un remate de cabeza dentro del área que pasó ligeramente desviado del arco. Cruz Azul tuvo una última oportunidad a los 89, con un disparo del paraguayo Jorge Benítez, pero el arquero Miguel Fraga realizó una espectacular desviada para evitar el daño. Otro equipo en México que está en crisis es el León, que el sábado apenas rescató un empate de 2-2 ante un Santos que se mantiene invicto. Los argentinos Julio Furch (25) y Carlos Izquierdoz (44) marcaron los goles por los Guerreros que iban rumbo a un triunfo, pero su compatriota Mauro Boselli decretó la igualdad a los 81. Santos suma 11 unidades y es quinto de la clasificación, mientras que el León arribó a cinco puntos que lo mantienen en el penúltimo puesto. Además de Santos, sólo Monterrey sigue sin conocer la derrota en la temporada. Los Rayados mantuvieron esa condición al vencer 1-0 a Pachuca con una anotación del colombiano Dorlan Pabón. Pabón marcó a los 45 su quinto tanto del torneo para mantenerse en la punta entre los anotadores. Monterrey posee 13 unidades y se ubica segundo, sólo superado por el líder del torneo, que sigue siendo un Toluca que se impuso 2-1 a Morelia gracias a las anotaciones del colombiano Fernando Uribe y del argentino Pablo Barrientos. See more videos

Herrera, quien dirige a los "Xolos" desde el Apertura 2015, conoce bien a la afición de Veracruz porque dirigió a ese equipo en 2008.

"Afición en Veracruz hay buena, que va con su familia, pero hay, como en todos los estadios, uno dos o tres o una bolita que hacen tonterías y se desatan cosas como la de ayer", agregó.

El "Piojo" dijo que la liga mexicana deberá sancionar con dureza a los involucrados para evitar que estos incidentes se repitan.

"Esas situaciones en nuestro fútbol deben ser erradicadas y se debe dar un golpe fuerte a todos los involucrados, a todos", afirmó Herrera. "Tenemos que cuidar nuestro fútbol porque tenemos el orgullo de decir que van familias a los estadios, pero con estas acciones la gente dejara de llevar a los niños y no queremos que se vuelvan estadios donde no haya gente y familias".