Casas de apuestas tienen como favorito a Alemania, Brasil y Francia

Con los 32 equipos ya clasificados al Mundial de Rusia 2018, las casas de apuestas comenzaron a moverse para indicar cuales son los favoritos para alzar la Copa del Mundo el próximo verano.

De acuerdo a MyTopSportsBooks.com, los favoritos de los apostadores son Alemania (5-1), Brasil (5-1) y Francia (11-2). Luego le siguen España (7-1), Argentina (8-1) y Bélgica (12-1).

Los países latinos más cercanos a ser favoritos después de Brasil y Argentina es Uruguay (40-1), Colombia (50-1) y México (80-1).

La final que los apostadores ven más probable es un Alemania vs. Brasil (15-1), seguido por Alemania vs. Francia (20-1) y Brasil vs. Francia (25-1).