Equipo FAS defiende a dirigente arrestado por fraude en El Salvador

ARRESTADO ALTO DIRIGENTE DEL FÚTBOL SALVADORE-O POR DEFRAUDAR AL FISCO

EFE

Fotografía cedida por la Fiscalía General de El Salvador hoy, 1 de febrero de 2017, del estadio "scar Quiteño del club Futbolistas Asociados Santanecos (FAS), uno de los equipos más laureados del fútbol salvadoreño, en Santa Ana, a 67 kilómetros de San Salvador. El representante legal del FAS, Rafael Alberto Villacorta, fue arrestado por supuestamente defraudar al fisco con más de 40.000 dólares entre 2012 y 2013, confirmó a Efe la Fiscalía. EFE/Fiscalía General de El Salvador/SOLO USO EDITORIAL ** Usable by HOY and SD Only **