VIDEO: Estampida en Turín deja heridos durante final de Champions

Aficionados del Juventus que presenciaban la final de la Liga de Campeones en una plaza en Turín escenificaron una estampida cuando algunas personas dijeron haber escuchado un disparo o una explosión.

Los médicos reportaron al menos a 400 aficionados que sufrieron cortaduras y otras lesiones en el lugar debido al incidente.

#BREAKING : BOMB scare triggers stampede in #Turin , #Italy while fans watched #Juventus play. At least 200 INJURED. #ChampionsLeagueFinal pic.twitter.com/R9lrmPQ3QJ

Miles de personas se habían reunido en la plaza San Carlo para ver el partido entre Juventus y Real Madrid en pantallas gigantes de televisión.

En un momento, cientos de personas corrieron desde el centro del lugar cuando algunas dijeron haber escuchado un sonido fuerte, una explosión o un disparo, dijo a The Associated Press el periodista Brian Hendrie, que se encontraba en la plaza.

“En ese momento vi que todas las personas en la plaza se dirigieron en dirección próxima a la pantalla para escapar, todas presas del pánico”, señaló. “Echaron a correr, cayeron sobre vidrios en el piso”.

BREAKING: Panic in #Turin as explosion targets #Juventus fans. #Italy pic.twitter.com/AUNx7gVKtw

Según Hendrie, algunos dijeron haber escuchado una pequeña explosión y otros un disparo. “Escuché cinco o seis versiones distintas. Se desató el pánico”.

Hoping everyone in Turin Square is ok reports of a explosion in Juventus fan area.pic.twitter.com/CfCyxJimdi