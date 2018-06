ÚLTIMA HORA: Estados Unidos, México y Canadá tendrán el Mundial en 2026

Estados Unidos, México y Canadá serán anfitriones de la Copa del Mundo 2026, según votó el Congreso de la FIFA la tarde del miércoles en Moscú, Rusia.

Tras la votación, los representantes de la “candidatura unificada” se abrazaron para festejar la victoria.

The moment our united dream became a reality! pic.twitter.com/rCTiTcxGXj