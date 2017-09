Estados Unidos NECESITA triunfos para enderezar la eliminatoria

Michael Bradley está consciente de la diferencia que hay entre jugar como local y hacerlo como visitante en el futbol internacional.

“En algunos casos, la diferencia es toda”, dijo el capitán de la selección estadounidense la semana pasada, en la Red Bull Arena de Nueva Jersey. “Si uno mira acá, encontrará un estadio hermoso y una cancha en buenas condiciones”.

Pero ahora, Estados Unidos debe jugar en Centroamérica.

“El martes, en Honduras, todo será distinto”, pronosticó Howard. “Así que este grupo debe tener una mentalidad que entienda eso, que lo acepte y que se dé cuenta de que los resultados como visitante se consiguen de manera diferente”.

The #USMNT has arrived in ahead of #USAvHON on Tuesday. pic.twitter.com/x5ap31saQb