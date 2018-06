España llega a 23 partidos sin perder, pero no están conformes en el Mundial

España casi pierde el invicto esta noche ante el eliminado Marruecos, pero gracias al 2-2 tardío, ahora gozan de una racha invicta de 23 partidos, algo que ningún otro equipo posee en el planeta.

La Furia Roja no pierde desde que cayó en la Eurocopa 2016 y buscará prolongar su ruta sin derrota cuando enfrente a la alicaída Rusia, anfitriona de la Copa del Mundo, en los octavos de final el domingo en Luzhniki Stadium de Moscú.

España logró en la fase de grupos tan solo una victoria y cosechó dos empates, para ganar el grupo por mayor cantidad de goles anotados.

"No ha sido una fase de grupos brillante y no ha sido la manera que nos gustaría pasar. Es un toque importante de atención para que lo valoremos y no vuelva a suceder", dijo Sergio Ramos, defensa español, tras el partido de esta noche en Kaliningrad Stadium.