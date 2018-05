EN VIVO: Real Madrid y Liverpool se enfrentan en Kiev por la Liga de Campeones

El Real Madrid y el Liverpool se enfrentan este sábado en Kiev por la máxima corona a nivel de clubes en el orbe: la Liga de Campeones. El monarca defensor, el Real Madrid de Zinedine Zidane, va por el título ante un Liverpool que ha tenido una marcha contundente en el torneo gracias a Mohamed Salah.

Te presentamos las actualizaciones EN VIVO aquí:

Los aficionados del Liverpool están en Kiev para apoyar a sus Rojos:

Bobby Firmino!







The atmosphere is building at Anfield! #WeAreLiverpool pic.twitter.com/GHRaRb2k04 — Liverpool FC (@LFC) May 26, 2018

Real Madrid ya calienta en Kiev:

Estos tres jugadores de Liverpool pueden ser claves, pues es el trío que ha anotado más tantos en la historia de la Liga de Campeones.

Can Liverpool's record scoring trio in the Champions League get it done one more time? pic.twitter.com/roY81uuTHi — FOX Soccer (@FOXSoccer) May 26, 2018

El favorito es claro en esta final, el Real Madrid nunca ha perdido una final en la era actual de la Liga de Campeones, tiene récord de 6-0:

Real Madrid is a perfect 6-0 in finals in the UCL era.



Does Liverpool end that streak today? pic.twitter.com/62v91m06af — FOX Soccer (@FOXSoccer) May 26, 2018

Con su participación esta noche en la final de la Liga de Campeones, Cristiano Ronaldo empatará a Paolo Maldini como el jugador con más participaciones en una final de la Champions:

Ronaldo will match AC Milan legend Paolo Maldini for the most final appearances in the Champions League era today. #UCLfinal pic.twitter.com/jTkgCI6WfU — FOX Soccer (@FOXSoccer) May 26, 2018

Los dos equipos finalistas levantan muchas pasiones, aquí algunas celebridades que apoyan a los equipos candidatos a ganar el trono de Europa:

LeBron vs. Embiid. The celebs rooting for Liverpool and Real Madrid pic.twitter.com/OV5JXpI58B — Bleacher Report (@BleacherReport) May 26, 2018

Cinco estaciones del metro de Kiev, sede de la Final de la Champions League, fueron cerradas este sábado a temprana hora luego de recibir una llamada anónima con amenazas de bombas:

Así salen los equipos en el partido más importante del año a nivel de clubes: