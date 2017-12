SIGUE EN VIVO AQUÍ: Monterrey vs. Tigres en partido de vuelta de la Gran Final de la Liga MX

Los Tigres de la UANL visitan a los Rayados del Monterrey en la Gran Final del Apertura 2017 de la Liga MX. Será el partido de vuelta y que cuenta con el global de 1-1 tras el partido de ida disputado a mitad de semana en el Universitario.

Como recordatorio, ni los goles de visitante ni la posición en la tabla cuentan en la serie de campeonato en la Liga MX.

Sigue el partido aquí en HOY Deportes con lo mejor:

MEDIO TIEMPO. MONTERREY 1, TIGRES 2 (2-3, GLOBAL). Los Tigres se están llevando el Apertura 2017 por ahora, pero aún faltan 45 minutos más.

MINUTO 35. GOOOOOOOL! MONTERREY 1, TIGRES 2 (2-3, GLOBAL).

Francisco Meza entra al área con muy poca marca y anota de cabeza el segundo tanto felino, que deja mudo el estadio de Monterrey. En cinco minutos, los errores en la defensa del Monterrey han provocado dos tantos de los actuales subcampeones del futbol mexicano.

MINUTO 30. GOOOOOOOL! MONTERREY 1, TIGRES 1 (2-2, GLOBAL).

Tigres responde finalmente con Dueñas que sirve hacia Vargas, quien fuera del área no duda y el número 9 chileno de los felinos no perdona. Esto está como comenzó.

Minuto 28 y los Tigres siguen asustados después de que en el segundo minuto ya estaban abajo en el marcador.

En el partido hay un jugador de Estados Unidos, JOnathan González, quien es titular en el equipo que está ganando la final en la Liga MX.

18-year-old American Jonathan González starts for Monterrey in the Liga MX final, now on Univision.



Monterrey & Tigres are tied 1-1 entering tonight's 2nd leg.