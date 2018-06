Sigue el México vs. Escocia EN VIVO aquí

México se despide de su afición esta tarde cuando enfrente a Escocia antes de partir hacia tierras europeas donde enfrentará a Dinamarca. El Tri debuta ante la campeona del mundo Alemania en el primer partido de los aztecas en el Mundial de Rusia 2018.

Sigue el partido con actualizaciones EN VIVO aquí:

Memo Ochoa, a la puerta de defender la portería de México en el Mundial, ya caliente en el Estadio Azteca:

Hay de todo un poco llegando al Estadio Azteca:

Looking forward to the Mexico vs Scotland game @ the Azteca pic.twitter.com/x4tuHiMAYV — Matthew4USCitizenship2018 (@DanteFlorence) June 2, 2018

Escocia sale de la siguiente manera:

SCOTLAND | Here is tonight's starting line-up. pic.twitter.com/DwfPXsig2r — Scotland (@ScottishFA) June 2, 2018

SCOTLAND | Tonight's squad for the match in the Azteca against hosts Mexico. Who would you start? pic.twitter.com/7War56Z6uk — Scotland (@ScottishFA) June 2, 2018

Alineación titular de México, con Giovani Dos Santos y Carlos Vela de titulares:

No cabe ni un alfiler en el Estadio Azteca para la despedida del Tri: 72,451 boletos vendidos.

No tickets left for Mexico vs. Scotland in the Azteca on Saturday for El Tri's farewell game ahead of Russia 2018. 72,451 tickets sold. #eltrieng — Tom Marshall (@mexicoworldcup) May 30, 2018

Guardado, Moreno y Reyes no están listos para el partido ante Escocia y Osorio los guarda para el partido ante Dinamarca, lo que indica que librarán el corte.

TRI



México VS Escocia



- SIN Guardado

- SIN Moreno

- SIN Reyes



Estarán hasta el partido VS Dinamarca @UnivisionSports — Gibrán Araige (@GibranAraige) June 1, 2018

En México hay ambiente de fiesta hoy pues ya se siente el calor del Mundial.