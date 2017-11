EN VIVO: México enfrenta a Bélgica en Bruselas

El Tricolor de Juan Carlos Osorio inicia la recta final de su preparación rumbo a Rusia 2018 al enfrentar a Bélgica en partido amistoso en Bruselas.

Lejos de los partidos “moleros” ante rivales de poca calidad, México enfrenta al equipo europeo, que ya está clasificado al Mundial.

El partido puede ser visto en vivo por Univision Deportes en Univision.com.

Te presentamos los mejores momentos con actualizaciones en vivo aquí:

GOL! 1-0 BÉLGICA. Eden Hazard (18') pone el primero del partido.

Altas medidas de seguridad en el estadio, previo al duelo amistoso.

No bags allowed into the stadium in Brussels for Belgium v Mexico. Tight security #eltrieng pic.twitter.com/qiTcXiPL8E