EN VIVO: México busca su segundo triunfo en fecha FIFA ante Croacia

Ante una Croacia que no tendrá a seis de sus titulares, Juan Carlos Osorio terminará de definir la lista de convocados que irán al Mundial de Rusia 2018.

El viernes doblegaron a Islandia con un 3-0 mentiroso y tratarán de tener un mejor desempeño.

Carlos Vela ingresa al encuentro y el jugador del LAFC estuvo cerca de anotar en los primeros 5 minutos del segundo tiempo.

Arranca el segundo tiempo en Arlington.

Néstor Araujo resultó lesionado durante el encuentro de México contra Croacia y fue trasladado de emergencia a un hospital; van #Videos https://t.co/QsKg6OnWkd pic.twitter.com/L0oYSoktEk — 24 HORAS (@diario24horas) March 28, 2018

FINAL DEL PRIMER TIEMPO: MÉXICO 0, CROACIA 0. México ha tenido un mal primer tiempo. Lo peor de todo ha sido la lesión de Néstor Araujo, quien salió del partido con una lesión de rodilla que parece ser muy seria. El defensa del Santos Laguna salió con lagrimas en los ojos del estadio rumbo al hospital. El Tri, en términos generales, no ha tenido muchas llegadas de peligro y Croacia ha tenido las mejores oportunidades. Los europeos se han perdido varias llegadas por arriba, mientras que el Tricolor ha carecido de profundidad.

Nuevamente por arriba, Croacia gana y se pierde una oportunidad de gol.

Héctor Moreno responde por el Tricolor, que no ha tenido jugadas de peligro importantes en la primera mitad.

Croacia nuevamente se pierde otra oportunidad. Croacia sigue intentando y está muy cerca de anotar. México tiene problemas en la defensiva, tal como sucedió ante Islandia.

Croacia también hace un cambio en el primer tiempo.

El partido se ha tornado de muchos roces al minuto 20. Seguimos 0-0.

Minuto 17. Otro ataque de Croacia, que sigue agrediendo en terreno mexicano.

Gran entrada en el estadio de los Vaqueros de Dallas para este encuentro. Se reporta una entrada de más de 90,000 aficionados para este encuentro.

@COsoccerpod I'm here at the Mexico vs Croatia match. It's a great turnout pic.twitter.com/Pf1l4mIUh0 — Jose Benitez (@JoseLB1906) March 28, 2018

Así fue la lamentable lesión de rodilla de Araujo, quien salió llorando del estadio rumbo al hospital.

Néstor Araujo se lesionó la rodilla en el partido amistoso México contra Croacia y parece que es ruptura de ligamentos es llevado de urgencias del estadio a un hospital pic.twitter.com/LtZlZHWEWn — Heder Saldaña (@hederzona3) March 28, 2018

Pasan los primeros 15 minutos y ya hay malas noticias para México. Lesión de Néstor Araujo, que tiene que salir del partido tras una lesión de rodilla. Recordemos que en este mismo estadio, hace cuatro años se quebró el "Chapo" Montés, quien se perdió el Mundial de Brasil tras la fractura.

15' Cambio de @miseleccionmx; entra Diego Reyes y sale Néstor Araujo por lesión



México 0-0 Croacia https://t.co/Vxx88G5u5hEN VIVO pic.twitter.com/PDjYuPtqO2 — La Afición (@laaficion) March 28, 2018

Así se salvó México al minuto 11. Croacia juega mejor que el Tri.

Mexico let off by Croatia after getting burned on the counterattack moments after Chucky Lozano has a header go wide. 0-0, 15’ in Dallas (via @UnivisionSports) pic.twitter.com/i5emoRBNYc — Planet Fútbol (@si_soccer) March 28, 2018

El Tri inició con este cabezazo de Irving Lozano el encuentro ante Croacia.

Arranca el partido en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

No es sorpresa que la selección mexicana sea un negocio y ya la venta de camisetas y uniformes del Tricolor se ha realizado como "pan caliente".

I was about to pull up to the Mexico v Croatia game today decked out in Mexico gear but pic.twitter.com/7hmuLlV9mw — august (@miracIeworks) March 27, 2018

El duelo enfrenta al número 15 del ranking ante el número 19.

Los aficionados de Croacia no han dejado solos a su selección.

Mexico and Croatia fans ready for the match! vs pic.twitter.com/3b1RvSg9VS — Fut Mex Nation (@FutMexNation) March 28, 2018

Así salió Croacia, con varias ausencias, ante el Tricolor:

Croatia's starting lineup against Mexico. Rakitić is the captain! pic.twitter.com/HALBNOUnEG — Barca Centre (@barcacentre) March 28, 2018

La afición en Arlington tuvo que soportar la lluvia para llegar al estadio.

Really gross evening in Dallas has dampened (heh) the normal festivities ahead of Mexico vs. Croatia. #ElTriEng pic.twitter.com/pvASiGujos — Jon Arnold (@ArnoldcommaJon) March 27, 2018

Así salió México para este duelo ante Croacia, con Javier Hernández de titular.

¡OFICIAL!

Esta es la alineación de México vs Croacia



No veo con 3 centrales a Guardado jugando por la banda y sí como un Mediocentro como lo hace en el Betis, veremos.



Última llamada para Pizarro, Ayala y Govea. pic.twitter.com/bdznyQ7dyb — Iván López Elizondo (@LopezElizondo11) March 28, 2018

Javier Hernández cumplió 100 partidos defendiendo la camiseta azteca.