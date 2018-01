Entrenar con el preparador físico del Canelo, tiene a ‘La Chofis’ López sintiéndose renovado

El nuevo 'Lalo' va en serio.

Eduardo López, volante del Guadalajara, aseguró que para este torneo se preparó de una manera diferente en el aspecto físico, consciente de que no estaba cumpliendo las expectativas.

"Me di cuenta de cosas que estaba dejando de hacer, oportunidades que estaba dejando pasar y como le digo a mis compañeros, creo que ya sufrí mucho el torneo pasado, por ahí los malos comentarios que siempre van a estar y le vi el lado bueno, cómo mejorar", dijo.

"Tuvimos como un mes de vacaciones, pero sólo fui un par de días a Torreón con mi familia y me regresé, estuve entrenando como tres semanas a parte con el preparador físico del Canelo, trabajé fuerte con él y retomando en la pretemporada con Guido Bonini me puse en forma".

López hizo el gol del empate contra Toluca y se le vio muy dinámico.

"Esta es una pequeña demostración para darme cuenta que si estoy bien físicamente y bien concentrado, lo puedo lograr. Me siento bien, pero lo importante de esto es que el equipo está bien", mencionó.

El "10" de las Chivas dijo que no se percató si el balón le pegó en el brazo antes de anotar.

"Sinceramente no me acuerdo, sólo me acuerdo que cuando me tira el pase "Chapo" yo salto y siento que me avientan de atrás, entonces ahí ya no supe, sólo me concentré en meter el gol", aseguró López.