Enfada a Maradona que lo ignoren

El ex jugador y entrenador Diego Armando Maradona se desahogó en su cuenta de Facebook porque le "jode" que la prensa de su país no lo considera entre los candidatos para dirigir a la selección argentina.

"Acá, en casa, recuperándome de dos operaciones que tuve con mi dentista", comienza el lamento de Maradona en la publicación que compartió.

Y luego arremete: "Con respecto a la selección argentina, quiero decir que me jode que algunos periodistas no me incluyan entre los posibles técnicos. Mientras me operaban, escuchaba (a un periodista) y ni siquiera me nombró entre los posibles candidatos".

"Y lamento que tampoco me tengan en cuenta algunos diarios argentinos, que sí hablan de otros ex técnicos de la selección, pero no de mí. Pero bueno, este es el periodismo deportivo que tenemos los argentinos".

La selección argentina se quedó sin entrenador tras el cese de Jorge Sampaoli luego del fracaso en la Copa del Mundo Rusia 2018.

Maradona asumió hace unas semanas la presidencia del conjunto del Dínamo de Brest de Bielorrusia.

Diego trató de cerrar el tema con aparente desdén, aunque dejó la puerta abierta a los directivos de su país por si lo llaman.

"De todas maneras yo tengo un contrato de 3 años, y el Dínamo tiene mi palabra. Aunque yo por la selección doy la vida", sentenció.