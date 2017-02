Encuentran palos, piedras, navajas y marihuana cerca al Estadio Jalisco previo al Clásico Tapatío

Palos, piedras, navajas, pequeñas porciones de marihuana, entre otros objetos fueron encontrados hace unos días en las copas y troncos de árboles aledaños a las calles cercanas al Estadio Jalisco, previo al Clásico Tapatío de Atlas contra Chivas del sábado.

Así lo informó este jueves el comandante Juan Bosco Pacheco, director operativo de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, al dar a conocer las acciones que se están tomando para prevenir desmanes y agresiones entre aficionados de ambos equipos.

"Hace unos días en las marchas de inspección que realizamos encontramos objetos ocultos entre los árboles que procedimos a retirar para que no sean usados el día del partido.

"No tenemos identificado a algún grupo que los haya colocado, no sabemos quién los puso, lo importante es que ya retiramos todo eso y seguiremos dando rondines para que no los vuelvan a colocar", expuso Pacheco en rueda de prensa.

Sobre las acusaciones hechas en redes sociales por parte de barristas del Atlas sobre la supuesta visita a sus casas por parte del comandante Filiberto Ortiz para amedrentarlos, el director operativo de la Policía tapatía negó que esto haya sucedido y aclaró que ese elemento no participará en el operativo del juego.

Serán un total de 900 elementos de la Policía de Guadalajara los que participen en este operativo de seguridad, sin contar los de seguridad privada o de otras corporaciones municipales y estatales.

Habrá ocho filtros de seguridad instalados en los alrededores del Estadio Jalisco revisando a los aficionados que no podrán ingresar con pólvora, bengalas, piedras, drogas, entre otros objetos prohibidos.

"El lunes tuvimos una reunión con los grupos de animación de los dos equipos, se llevó en muy buen término, acordamos que habrá armonía, que todas las revisiones estarán apegadas a los Derechos Humanos, somos sus mejores aliados", externó el comandante de la Policía de Guadalajara.